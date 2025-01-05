Sakinlik Jedi'ları:

Bu insanlar, Star Wars'tan Obi-Wan Kenobi'nin dünyaya inmiş versiyonu gibidir.

Deprem olsa, "Bina sallanıyor ama bir süre sonra durur zaten, sorun yok" derler.

Sen panikle çığlık atarken onlar, "Çay koyayım mı?" modundadır.

Kriz Anında Donanlar:

Düşünsene, yangın çıkmış. Sen "Su! Su getirin!" diye bağırıyorsun, bu kişi şöyle der:

"Yangını izlemek de bir deneyimdir, belki hayat bize bir şey öğretmeye çalışıyordur." Sen yanarken onun "derin felsefi bakışları" seni dumandan daha fazla boğabilir.

Tartışmada Rahat Adam: Bir tartışma ortamında herkes ateş püskürüyor.

Bir kişi, bu sakin arkadaşın üzerine yürür ve bağırır:

"BENİMLE TARTIŞ!"

O ne der?

"Sen haklısın galiba." Yani adamın öfkesi orada eriyip biter. Çıldırmak mı, pes etmek mi bilemezsin.

Trafikte Çıldırmayan İnsan: Trafikte kornalar çalıyor, biri sağdan sıkıştırıyor.

Sen içinden küfürler sıralıyorsun.

Bu kişi ne yapar?

"Ne güzel, durunca etrafı izleme fırsatım oluyor," diyerek manzaranın tadını çıkarır.

Bunu duyunca emniyet kemerini çıkarıp kendi kendini arabanın dışına atmak isteyebilirsin.

Her Şeyde Bir Hayır Arayanlar: Sen telefonunu yere düşürmüşsün, ekran çatlamış. Sinirden ağlayacak gibisin. Sakin kişi gelir, "Belki bu da bir mesajdır.

Telefonu az kullanman gerekiyordur," der.

O anda çatlamış olan sadece ekran değil, sabrın olur.

Acele Yok, Dünya Zaten Dönüyor: Sen bir işi yetiştirmek için kıvranıyorsun, o ise sakince, "Sakin ol, yetişmese de bir şey olmaz," der. Bir şey olmaz mı? Bir şey olmaz mı? Senin beynin yavaş yavaş patlıyor, o ise "Evrende bir kum tanesiyiz, unutma," diye bir de şiir okuyabilir.



Sonuç: Bu insanlar aslında sinir bozucu değil, bilge ama fazla bilgedir. Asıl sorun, onların zen modunun bizim telaş modumuzla uyuşmamasıdır.

Ama bir şey de itiraf edelim: Hepimiz biraz onların gibi olmak isteriz.

Ama yok, yanımızda olmasınlar, çünkü gerçekten sabır testi gibi bir şeyler!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2012'de Londra'da bir adam, oturma odasında açık penceresiyle dinlenirken, uçan bir martının düşürdüğü büyük bir somon balığı kafasına çarptı.

Neyse ki ciddi bir yaralanma olmadı.

Şaşkınlığını atan adam, martının hediyesiyle akşam yemeğinde taze somon yedi!



GÜLÜ YORUM

@murat gkmn Anneme kız arkadaşımdan ayrıldığımı söyledim.

2 gündür "oğlum sana kızmı var git özür dile" diye beni ikna etmeye çalışıyor...



TESPİTLİ YORUM

@karstarliyavuz Metrobüste kız sevgilisine fotoğrafımı çeker misin? dedi.

Çocuk yüzde bir milyon haklı sebeple metrobüste fotoğraf mı çekilir hayatım dedi. Kız o zaman araba al Erhan sürünürken fotoğraf çekilmeyelim dedi. Erhan uzak dur o kızdan kardeşim...