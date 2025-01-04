HAYDİ 1980'lerin o nostaljik yılbaşı ev partisine ışınlanalım!

Mekan: Kadife perdeler, büyük sehpanın üzerindeki kristal meyve tabağı, duvarda bir Atatürk portresi, ve köşede yavaşça dönen bir plak çalar. Televizyonda tek kanal, TRT'de yılbaşı özel eğlencesi.

Orhan Gencebay veya Zeki Müren fonda.

Dekorasyon: Renkli ampullerle süslenmiş bir çam ağacı (biraz eğri), pamuklardan yapılmış kar süsleri ve kâğıttan kesilmiş yıldızlar.

Yiyecekler: Rus salatası, patates püresi, sosis tabağı, tombul ekmek dilimleri üzerine konmuş salçalı kanepe, mercimek köftesi, ve pastırma sarma. Tatlı olarak mozaik pasta ve hazır puding!

PARTİ BAŞLAR:

Ev sahibi: "Hadi hadi, oturmayın öyle, bu gece sabaha kadar eğleneceğiz! Çay mı istiyorsunuz, gazoz mu?

Meyve suyu var!" Misafirlerden biri:

"Gazoz tabii, hangi marka?

Niğde mi Uludağ mı?" Ev sahibi: "Uludağ, şişe kapağını da saklıyoruz; çekiliş yapacağız!"

MÜZİK VE DANS:

Plak çalardan birden Barış Manço'nun "Hal Hal" şarkısı başlar. Herkes anında yerinden kalkar, salonda halay çeken teyzeler, göbek atan amcalar! Oyun havası gelince çocuklar bile coşar.

OYUNLAR:

Tombala çıkar!

"Amorti çıktı mı?!" "Oğlum, dikkatli say, geçen sene sayıyı yanlış okudun, kavga çıktı!" Gece ilerlerken:

Birisi mutlaka komik bir hikâye anlatır: "Bakın bakın, geçen yılbaşı işyerinde ne oldu anlatayım…" Çocuklar salonun bir köşesinde yılbaşı çikolatalarını tırtıklarken yakalanır: "Oğlum, o şekerler misafirler için, bırak onu!" Saat 23.59:

Herkes heyecanla TRT'deki geri sayımı bekler. Saat tam 00.00'da:

"Mutlu yıllaaar!" diye bağırılır.

Kimisi birbirine nazar boncuğu takar, kimisi mandalina kabuğu fırlatır!

Gece bitiş: Saat 01.00 sularında misafirlerden biri kalkar: "Tamam, çok eğlendik ama çocuklar uyudu artık, kalkalım biz." Ev sahibi: "Aaa, olmaz!

Daha kestane pişireceğiz, oturun!"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1990'larda Amerikalı mühendis Rick Finkelstein, evinin bodrumunda 10 yıl boyunca tam işlevsel bir denizaltı inşa etti. Ancak denizaltıyı dışarı çıkarmak için evinin duvarlarını yıkmak zorunda kaldı! Denizaltıyı başarıyla okyanusta test etti, ama evi yeniden inşa etmek ona oldukça pahalıya patladı.



GÜLÜ YORUM

@forkliftbirey Babam göğüs ameliyatı olmadan evvel "hocam hazır açmışken şu ciğerleri de bi yıkayıverin" diye trollemişti doktor da ciddiye alıp 2 saat neden yapamayacaklarını izah etmişti. doktorlar çok iyi niyetli insanlar… Babam da odadan çıkınca diyo ki "inşallah ameliyatı bu yapmaz"



TESPİTLİ YORUM

@hip0tenus Dünyada kargo kutusu açmaktan daha zevkli bi olay varsa o da aynı anda birden fazla kargo kutusu açmaktır konu tartışmaya kapalı.