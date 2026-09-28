"İYİ çocuk burada ama hanımefendinin gözü yine mesajı görüp cevap vermeyen adamda." Önce bilimsel düzeltme: Kadınların çoğunun "zor erkek" seçtiğini söylemek doğru değil. Araştırmalarda uzun vadeli ilişkilerde nezaket, güvenilirlik ve saygınlık oldukça değerli özellikler. Fakat bazen zor erkeğin bazı özellikleri ilk bakışta çekici özelliklerle karışabiliyor.

ÖZGÜVEN Mİ, UKALALIK MI?

Bazı zor erkekler ilk tanışmada özgüvenli, rahat, karizmatik ve iddialı görünebilir. Sorun şu ki adamın alnında kullanım kılavuzu yoktur: "Özgüvenlidir. Yan etkileri: Üç gün mesaj atmama, özür dilememe ve bütün eski sevgililerini deli ilan etme."

İlk ay "Ne kadar kendinden emin" dersin, altıncı ay "Bu insan neden hiçbir konuda haksız çıkmıyor?" diye düşünürsün.

BELİRSİZLİK MERAK YARATABİLİR

Bugün ilgili, yarın soğuk. Sabah "Günaydın güzelim", akşam mesaj görüldü ama cevap yok. Beyin ilişki yaşamayı bırakıp soruşturma yürütmeye başlayabilir: Bir süre sonra ortada sevgiliden çok çözülmesi gereken bir TÜBİTAK projesi vardır.



"BEN BUNU DÜZELTİRİM" SENDROMU

Bir başka tuzak, insanın bugünkü haline değil potansiyeline âşık olmaktır.

"Aslında çok iyi biri."

"Çok şey yaşamış."

"Duygularını göstermeyi bilmiyor.

" Derken kadın sevgililikten çıkıp adamın ücretsiz duygusal restorasyon ekibine dönüşebilir. Altı ay sonra adam hâlâ aynıdır; değişen tek şey kadının sabır kotasıdır.



NARSİSİZMİN PARLAK AMBALAJI

Bazı araştırmalar narsistik özelliklerin ilk karşılaşmada özgüven ve sosyal çekicilikle karıştırılabildiğini gösteriyor. Ancak buradan "Kadınlar narsist veya kötü erkek sever" sonucu çıkmıyor. Mesele daha çok şu: Olumsuz özellikler bazen çekici görünen özelliklerle aynı pakette gelebiliyor. Paket güzel, kutu şık… Eve getirince içinden duygusal olarak müşteri hizmetleri kapalı bir adam çıkıyor.

KISA VADE BAŞKA, UZUN VADE BAŞKA

"Bu adam çok çekici" ile "Bu adamla yirmi yıl yaşayabilirim" aynı değerlendirme değildir. Kısa vadede karizma, gizem ve baskınlık dikkat çekebilir. Uzun vadede ise güvenilirlik, nezaket ve istikrarın önemi artar. Birincisinde deri ceket işe yarayabilir. İkincisinde bulaşık makinesini kimin boşaltacağı devreye girer.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Finlandiya'da her yıl düzenlenen Bataklık Futbolu Dünya Şampiyonası'nda oyuncular, dizlerine kadar çamura batarak futbol oynamaya çalışır. Maçlar 2x13 dakika sürer ve oyuncuları değiştirmek için mola verilmez.

AlkışlıYorum

2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli gururumuz Havvanur Kethüda'yı yürekten alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Türkiye seninle gurur duyuyor!

GülüYorum

@zekienesakkan Ailemin dişinden tırnağından biriktirdiği 200 bin küsur lirayı Ankara'da, eğlencede kaybettim. Benim gibi hayatı altüst olan yüz binler var. Ailemizin bu zararımızı karşılamasını bekliyoruz.