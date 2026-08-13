Bazı insanlar için özür dilemek, tapuda ev devretmek gibi ağır bir işlemdir. "Haklısın, hata yaptım, özür dilerim" demek yerine hemen savunma sistemleri devreye girer: "Sen de ama…" "Dün sana biraz sertkonuştum ama sen debeni sinirlendirdin.""Evet, doğum gününüunuttum ama sen degeçen sene benimkini geçkutladın.""Tamam, bağırdımama sen de öylebakmasaydın."

Bu insanların özürleri mahkeme savunması gibidir. Suçu kabul ederken aynı anda karşı tarafa dava açarlar. "Özür dilerim" cümlesi ağızlarından tek başına çıkamaz; yanında mutlaka bir "ama" korumasıyla dolaşır.

Çünkü "ama" kelimesinden önce söylenen her şey aslında geçici ateşkestir.

"Özür dilerim ama…" dediği anda özür iptal edilir, fiş geri alınır.

Bir de profesyonel seviyeye ulaşanlar vardır: "Seni kırdıysam özür dilerim." Kırdıysan değil kardeşim, insan zaten karşında kırılmış vaziyette duruyor. Bu, birinin ayağına basıp "Eğer ayağın acıdıysa kusura bakma" demek gibi.

En tehlikelisi ise özür beklerken kendinizi suçlu bulmanızdır. Konuşmaya "Beni neden kırdın?" diye girersiniz, on dakika sonra "Ben de senianlamalıydım aslında" diyerek çıkarsınız. Adam özür dilemediği gibi sizden özür almıştır. Diplomatik başarı.

Gerçek özür aslında dünyanın en kısa konuşmalarından biridir: "Haklısın, yanlış yaptım. Özür dilerim." Bu kadar. Ne geçmiş sezonun özetine ihtiyaç vardır ne de 2019 yılında sizin yaptığınız bir hatanın VAR kayıtlarının çıkarılmasına.

Ama bazıları için hatasını kabul etmek yenilmek demektir. O yüzden "özür dilerim" diyemez, mutlaka arkasına bir suç ortağı arar: "Tamam ben hatalıyım… SEN DE AMA…"

İşte o "sen de ama" geldiği anda bilin ki özür töreni sona ermiş, suç paylaşım toplantısı başlamıştır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Boğuştuğu ayıdan iki kez kurtulmak: ABD'de yürüyüş yapan Todd Orr, bir anne ayı ve yavrularıyla karşılaşır. Ayı spreyine rağmen saldıran ayı, adamı ağır şekilde yaralar ve bir süre sonra uzaklaşır. Arabasına doğru giderken arkasından gelen ayı tarafından ikinci kez saldırıya uğrayan Orr, son gücüyle hastaneye ulaşarak mucizevi şekilde kurtulur.

TESPİTLİ YORUM

@ikikelamtiwit Şimdiki çocuklarda hiç sümük yok. Bizim zamanımızda 23 nisan şiiri okurken burnumuzdaki sümük şiirdeki haykırışa göre şişip inerdi.

GülüYorum

@ruqology Bu sivrisinekler kanımızı içmeden önce neden gelip kulağımızda ağlıyorlar. Helallik mi istiyorlar acaba.

AlkışlıYorum

100 nesli tehlikedeki tür için dev kurtarma operasyonu başladı. Yeni başlatılan Phoenix Species Project, dünyanın en fazla tehdit altındaki 100 türü yok oluşun eşiğinden döndürmeyi hedefliyor. Proje Re:wild, Bezos Earth Fund ve IUCN işbirliğiyle yürütülüyor. İnsanlık bu kez "sil" değil, "geri yükle" tuşuna basmış. Alkışlıyoruz.