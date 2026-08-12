Lyon cephesinden Fenerbahçe açıklaması: "Başka bir seviye"
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile eşleşirken Fransız ekibinin teknik direktörü Paulo Fonseca’dan sarı-lacivertlilere övgü geldi. Fonseca, Fenerbahçe’nin kadrosunun çok güçlü olduğunu belirterek iki maçta da olumlu sonuç almak istediklerini söyledi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı geçerek adını play-off turuna yazdırdı.
Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi ise Sparta Prag'ı eleyen Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon oldu.
FONSECA: FENERBAHÇE BAŞKA SEVİYE
Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Sparta Prag karşılaşmasının ardından Fenerbahçe ile oynayacakları play-off turunu değerlendirdi.
Portekizli teknik adam, iki takım arasındaki farklara dikkat çekerken sarı-lacivertlilerin kadro kalitesine vurgu yaptı.
Fonseca, "Sparta Prag iyi bir takımdı. Ancak Fenerbahçe'nin başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
İKİ MAÇTA OLUMLU SONUÇ HEDEFİ
Tecrübeli teknik direktör, güçlü rakip karşısında hazırlıklarını sürdürürken Lyon'un yaklaşımının da net olduğunu belirtti.
Fonseca, "Biz alçakgönüllülüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz" sözleriyle tur hedeflerini açıkladı.
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu, iki takımın Avrupa'nın en prestijli organizasyonunun lig aşamasına kalma mücadelesine sahne olacak.
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engelini aşmasının ardından Lyon karşısında da turu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ilk maç 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de, rövanş ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.