Lyon cephesinden Fenerbahçe açıklaması: "Başka bir seviye"

Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi ise Sparta Prag'ı eleyen Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon oldu.

Portekizli teknik adam, iki takım arasındaki farklara dikkat çekerken sarı-lacivertlilerin kadro kalitesine vurgu yaptı.

Paulo Fonseca

Fonseca, "Sparta Prag iyi bir takımdı. Ancak Fenerbahçe'nin başka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.