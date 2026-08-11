"Bir ara görüşelim" Türkçede artık bir buluşma teklifi değil, ilişkiyi kavga etmeden dondurma yöntemidir. Çünkü ortada "ara" diye bir zaman dilimi yok. Pazartesi var, salı var, ağustos var, 2027 var ama "bir ara" takvimlerde bulunmuyor.

Bu insanlar sizi gördüklerinde inanılmaz heyecanlanırlar: "Ya nerelerdesin sen! Çok özledim, kesin görüşelim." Siz de saf gibi "Olur, ne zaman?" dersiniz. İşte bütün büyüyü bozduğunuz an budur. Çünkü adamın planında gerçekten görüşmek yoktur. Onun planı sadece görüşme ihtimaline saygı duruşunda bulunmaktır.

"Bu hafta biraz yoğunum." "Önümüzdeki hafta bakalım.""Şu işler bir hafiflesin.""Havalar düzelsin.""Bayramdan sonra kesin." Bir bakmışsınız üç hükümet değişmiş, çocuklar üniversiteye başlamış, siz hâlâ "şu işler bir hafiflesin" diye bekliyorsunuz.

En tehlikelisi de "Ben sana yazacağım" diyenidir.

Yazmaz. Çünkü "Ben sana yazacağım" cümlesindeki "yazacağım" gelecek zaman değil, kaçış zamanıdır.

İletişim tamamen kesilmesin ama buluşmak gibi ağır sorumluluklara da girmeyelim demektir.

Sonra altı ay sonra tesadüfen karşılaşırsınız.

Aynı şaşkınlık:

"Abi görüşemiyoruz ya!" Görüşemiyoruz değil kardeşim, görüşmüyorsun.

Sanki Birleşmiş Milletler iki tarafı aynı masaya oturtmaya çalışıyor da diplomatik kriz çıkmış.

Telefon var, mesaj var, konum var. İki insanın kahve içmesi için NATO onayı gerekmiyor.

Ben artık "Bir ara görüşelim" diyene tarih veriyorum:

"Tamam, perşembe 19.00?"

Yüzündeki paniği izliyorum.

Çünkü "bir ara" insanının en büyük düşmanı net tarihtir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

El Colacho (Bebek Üzerinden Atlama Festivali, İspanya): Yaklaşık 400 yıllık bu gelenekte, şeytan kostümü giymiş adamlar, sokakta yastıkların üzerine yatırılmış bebeklerin üzerinden atlıyor. Bu ilginç ritüelin, bebekleri günahlardan arındırdığına inanılıyor!

TESPİTLİ YORUM

@mavimsisuu Biraz darlandım, çıkıp 5-6 km yürüyünce geçti yine… Demek ki konargöçer yaşasak hiç darlanmayacaktık...

GülüYorum

@asksal33 Bugün onuncu iş görüşmemde adam, "Ekip çalışmalarında liderlik eden mi, işi bitiren mi, sessizce çalışan mı olursunuz?" tarzı bir soru sordu.

Diğer adayların hepsi "Liderlik eden olurum" dedi. Ben "Hangisine ihtiyaç varsa o olurum" dedim.

Beni eledi, mal.

AlkışlıYorum

Karabüklü lise öğrencisi matematikte dünya birincisi oldu. 11. sınıf öğrencisi Ayşegül Balım Yabacı, Tokyo'da düzenlenen World Mathematics Invitational 2026 Büyük Finali'nde kendi kategorisinde dünya birinciliğini kazandı. Gençlerin "Matematik gerçek hayatta ne işimize yarayacak?" sorusuna cevabı biraz ağır olmuş:

Dünya birinciliği.