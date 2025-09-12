Toplumda öyle bir tür vardır ki özgüvenleri öyle yüksek, öyle abartılıdır ki; NASA roketlerini çalıştırmak için bu enerjiyi kullanabilir. Bunlar, "Ben yaparım" derken aslında henüz ne olduğunu bilmedikleri bir şeye aday olan kahramanlarımızdır.

Her konuda uzmanlık: Daha dün internette 30 saniyelik bir video izlemiştir, ama ertesi gün kendisini kuantum fiziği profesörü gibi tanıtır. "Abi kuantum aslında çok basit, sen anlamıyorsun" diye başlayan cümleleri vardır. Futbol, siyaset, tıp, gastronomi… Hiç fark etmez; her masada birincil kaynak onlardır.

Hata mı yaptım? Hayır, planlıydı! Onların dünyasında yanlış diye bir şey yoktur. Bir projeyi batırırlar, ama açıklamaları hazırdır: "Aslında bunu test etmek için yaptım." NASA'da çalışmıyor olabilirler, ama bahanede astronot hızına sahiptirler.

Aynadaki şampiyon: Bu insanlar, sabahları aynaya bakarken kendi kendilerine motive konuşmalar yaparlar. Ve garip olan şu ki, gerçekten de buna inanırlar. Ayna bile utanır bazen bu özgüvenden.

Sosyal medyada devrimci ruh: Attıkları her tweet bir manifestodur, paylaştıkları her fotoğraf bir kampanyadır. "Bugün kahve içtim" derken bile, sanki tüm insanlığa kahve içmeyi öğretiyor gibidirler. Yorumlarda kimsenin beğenmemesi onlar için "Halk hazır değil" demektir.

Övgü mü, normal. Eleştiri mi imkânsız! Onlara "çok iyisin" dediğinde başını sallayıp "biliyorum" derler. Ama eleştiri geldiğinde tek bir açıklamaları vardır: "Kıskanıyorsun."

Gizli avantajları da vardır: Bu insanlar yanındayken asla "cesaret" eksikliği yaşamazsın. Çünkü onlar adına da cesur olurlar. Restoranda yanlış sipariş geldiğinde bile, garsona sanki restoranın ortağıymış gibi fırça atabilirler. Toplu taşımada yaşanan kavgalarda da gönüllü "arabulucu" değil, "başrol" olurlar. Kısacası, özgüveni abartılı yüksek kişiler aslında hayatın baharatıdır. Biraz fazla kaçarsa mideyi yakar ama yokluğunda yemek tatsız gelir. Onlar sayesinde hem eğlenir, hem sabır sınavlarımızı geliştiririz. Ve itiraf edelim: Bazen keşke onların yarısı kadar özgüvenimiz olsa da, en azından markette yanlışlıkla sıraya kaydığımızda utanmasak.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Yunanistan'da domates, 1800'lü yıllarda halk arasında "zehirli" sanılıyordu. O dönem kırmızı, parlak ve alışılmadık görüntüsü yüzünden şüpheyle bakılan domatesi kimse sofraya koymaya cesaret edemiyordu. Hatta bazıları, domates yiyenin anında öleceğine ya da delireceğine inanıyordu. Bu yüzden domates uzun süre sadece süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirildi.

Ancak zamanla cesur birkaç kişi tadına bakınca, domatesin zehirli değil, aksine oldukça lezzetli olduğu ortaya çıktı. Yine de toplumun ikna olması için yıllar geçmesi gerekti ve domates, Yunan mutfağında hak ettiği yeri ancak 19. Yüzyıl'ın sonlarına doğru aldı.

TESPİTLİ YORUM

@yinemierva Sofrayı kurarken çatalın biri hafif kirli çıkınca, hangi aile ferdini daha az sevdiğine karar vermek zorunda kaldığın o an...