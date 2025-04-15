Dedektif müfettiş Müjgan:

Telefon şifresi kırar, eski mesajları okur, Instagram beğenilerini tarih sırasına dizer.

"Saat 17:48'te bu kızı neden beğendin?" diye sorguya çeker.

Aniden parlayan volkan gül:

Ortada hiçbir şey yokken bir anda küser.

"Sen zaten onunla gülüştün!" "Benimle hiç öyle gülmüyorsun…"

Arayan, sor(a)mayan sessiz Canan:

"Aramam ama arayanı da unutmam" felsefesiyle yaşar.

Sessizce izler, analiz eder.

3 ay sonra "Zeynep'i neden hâlâ takip ediyorsun?" diye patlar.

Astrolojiyle saldıran Ayşenur:

"Senin Venüs'ün Terazi'de, aldatmaya yatkınsın zaten." "Oğlak burcu kadınlarına zaafın varmış, ben hissettim."

Drama kraliçesi Melis:

Bir mesaj geç gelsin, hemen ayrılık senaryosuna geçer.

"Demek artık yazmaya bile tenezzül etmiyorsun..."

Fake hesaplı Fatoş:

3 farklı fake hesapla DM atar, seni test eder.

"Merhaba ben Ayça, çok samimi geldin bana" Cevap verirsen: Suçüstü.

Kıyas ustası Burcu:

"Elif'in sevgilisi ona sabah kahvesi götürüyormuş..." "Sen bana geçen ay sadece tost almıştın, ayıptır."

Geçmişi asla unutmayan Nermin:

2017'deki doğum günü partisini hâlâ anlatır.

"Orada kız sana sarılmıştı ya, hâlâ unutmadım..."

Sosyal medya casusu Aylin:

Seni değil, çevrendeki herkesi stalklar.

"Bu Ayça kim? Story'sinde seni etiketlemiş?"

Manipülasyon sanatçısı Zeynep:

"Git tabii, arkadaşlarınla eğlen...

Ben yalnızken sadece dizi izlerim, ağlarım. Ama sorun yok."

Gölge takipçisi Sevda:

Sen dışarıdasındır, o Google Haritalar'dan mekanın içini inceliyordur.

"Bu kafenin arka masasında kadın var, sesini duydum."

Kusur avcısı Elif:

"Fotoğraftaki kız sana bakarken sol kaşını kaldırmış.

Ne anlatıyor bu bakış?" Bir ekrandan bin anlam çıkarır.

Yasaklar kraliçesi Buse:

"Şu kızı sil. Bu kızı da sil.

O fotoğrafı da kaldır." Sonunda senin profil boş bir manzara fotoğrafına dönüşür.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2016'da New Jersey'de bir adam, bir banka soygunu yapacağını Facebook etkinliği olarak duyurdu.

Etkinlikte soygunun tarihi ve saati açıkça yazılıydı. Tabii, polis hızla fark edip suçluyu yakaladı.

Bu olay, sosyal medyada suçluların kendilerini ifşa etmeleriyle ilgili bir absürtlük örneği olarak gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan bu tür hatalar, suçluları kolayca yakalattı.



GÜLÜ YORUM

@1adetoguz Annem finaller başladı diye "ALLAHIM OĞLUMUN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI VER "diye dua ediyor. Anne dur, emek memek karıştırma ya!



TESPİTLİ YORUM

@yamackocovali Beden dersinde hiçbir şey yapmayıp süt çocukları ve kızların oynadığı voleybol topu önüne gelince topu havaya diken krallar..

Bu arada kızlarla voleybol oynayanlar nerede? Eczacıbaşına mı transfer oldular?