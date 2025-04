Dedektif kıskanç:

Her hareketini çözümlüyor.

"Çantandaki fiş 12:34 diyor ama bana 12:40'da marketten çıktığını söyledin…" Adam Sherlock Holmes olmuş, aşk yerine olay yeri inceleme yapıyor.

Drama kraliçesi kıskanç:

En küçük şeye bile kalp kırıklığı, gözyaşı ve içli cümleler.

"Demek ki ben senin hayatında bir hiçim…" Kendini sürekli arka planda bırakılmış hissediyor, ama esas rol onda.

Aşırı sahiplenici kıskanç:

Sadece onunla vakit geçirebilirsin.

Başkaları = yasak.

"Ben senin hem arkadaşın, hem ailen, hem terapistin olabilirim." Bu kıskançlık türü insanı köye kapatıp Wi-Fi'siz yaşatır.

Pasif agresif kıskanç:

Direkt söylemez ama ima üstüne ima yağar.

"Beğendiğin çocuk çok tatlıymış, ben olsam ben de beğenirdim…"

Sosyal medya kıskancı:

Beğeni, yorum, takip, story… Her şey kayıt altında.

"Niye o çocuğun 3. fotoğrafını da beğendin?

İlk 2 yetmedi mi?"

Hayal gücü geniş kıskanç:

Ortada hiçbir şey yok, ama o kendi içinde aldatılıp boşanmış bile.

"Ya sen bir gün yolda yürürken biriyle tanışsan, sonra evlensen… Ben?"

Kamera arkası kıskanç:

Seninle olan her videoda "arka planda geçen adam"ı analiz eder.

"Oturduğun kafedeki arka masadaki çocuk seni mi izliyordu?"

Zamansal kıskanç:

Geçmiş ilişkilerine, ilkokuldaki sevgiline bile trip atabilir.

"Mert'le 2013'te çıktın diye hâlâ sinirim bozuk."

Kendini sevgili sanan platonik kıskanç:

İlişki yok ama kıskançlık had safhada.

"O çocukla konuşunca kırıldım… ama şey olarak değil, hani…"

Kıyas makinesi kıskanç:

Sürekli kendini birileriyle kıyaslar.

"Demek ki boyu uzun diye onu seçtin…" (İkisiyle de sevgili değilsin bu arada.)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de bir adam marketi soymaya giriyor.

Yüzünü gizlemiş, her şey yolunda… Ama sıcak basınca maskeyi çıkarıyor.

Ve kameralara tüm yüzünü HD kalitesinde gösteriyor.

Çıkarken de kameraya bakıp göz kırpıyor.

Polis, 2 saat sonra Instagram'dan buldu: Profil fotoğrafı birebir aynıydı.



GÜLÜ YORUM

@tugcemsii Babam üniversite 1'de aldığı istatistik dersini son sınıfta da veremeyince annem bakmış evlenemeyecekler, oturup tüm dersi çalışmış anlatmış. Babam öyle vermiş dersi... Biriyle evlenmeden önce kendime soracağım bunun için alan dışı bir ders çalışır mıyım diye...



TESPİTLİ YORUM

@yarenngn0 Evlilik teklifi aldıktan 10 dk sonra sevgilime dönüp şey dedim "Beni gerçekten seviyo musun?" İşte adamı şöyle darlayacaksın...