Eskiler dermiş ki "erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer". Evet girişi mide kısmında gibi gözükse de artık o eskiye dayalı bir şey olmuştur.

Yeni dönemde nerede olduğunu söylemeye terbiyem elvermiyor.

Fiziksel büyüklük olarak konuşacaksak, bir kadının kalbinden yaklaşık 50 gr daha ağırdır, tıpkı beyinde olduğu gibi. Duygusal büyüklük olarak nedir bilemeyeceğim ama, kuyruk acısı çeken kadınların tahmininden daha büyük olduğunu söyleyebilirim.

Genelde 60 ile 90 arası atar... kendine aşık edip 140 atmasına neden olan kadına itinayla teslim edilir.

Birçok kadın olmadığını iddia etse de vardır. Kırıldığı zaman, erkek, onu tekrar bir araya toplamak için kalbe zarar veren her şeyi yapar.

Belki de bu yüzden bir erkeğin kalbi ortalama bir kadının kalbine göre daha kısa ömürlüdür.

Bir erkeğin kalbi ayarsız çalışan bir organdır. Başına buyruktur. Beyin denen diğer organla baglantı kopukluğu vardır. Kısacası düzgün işlemez. hiç bir konuda umut bağlamayın.

Çoğu zaman çocuk masumiyeti vardır ama pek kanmayın o çocuk canavarlaşabiliyor.

Sonuca gelirsek efendim erkekler ruhsuz olmakla ve duygusuz olmakla suçlanır daima ama durum şuna benzer; Bir erkeğin kalbi çöle benzer baktığınızda.

Sade ve tek düze bir kum görürsünüz. Ama temeline indiğinizde kırgınlıklar; yaralar; Ve adeta bir geçmiş yatıyordur. Fakat onu herkes göremez. Çoğu kum işte der geçer. Tıpkı bir çöle baktıkları gibi. Erkeklerin kalbini keşfeden kişiler, onu profesyonelce öğrenen gerçek sevgilileridir.

Bazen kızlar yakışıklı çocuğun yanındaki sıradan kız için şunu derler; 'Onda ne buluyor anlamıyorum'. Cevabı çok açık.

Senin zahmet edip bakmadığın egonu tatmin ettirmekten vakit bulamadığın o kalbi, kumlar altından çıkarıyor gün yüzüne. Ve o yüzden erkeğin yanındadır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2005'te İngiltere'de bir çocuk, babasının ona hediye ettiği oyuncak ayının içini açtı ve içinde küçük bir hazine buldu. Oyuncak ayının içindeki elmas ve değerli taşlar, babasının yıllar önce sakladığı bir hazinenin parçasıydı. Babası bu hediyeyi şaka amacıyla yapmıştı, ancak çocuk elmasları bulduğunda aile büyük bir sürpriz yaşadı.

TESPİTLİ YORUM

@kocakiff Asya'nın kreşte en sevdiği arkadaşı Paris, sürekli Paris'ten bahsediyor, bugün kreşten alırken öğretmenine Paris'i çok seviyor, dedim.

Aaa gitti mi bu yaşta dedi, hayır en yakın arkadaşı dedim, Halis olmasın dedi...

GÜLÜYORUM

@mahmuts24 Köpekler: Sahibim beni barındırıyor besliyor bu yüzden ona yardımcı olmalıyım. Kediler: Rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem.

ALKIŞLIYORUM

Öğrencilere dağıtılan tanıma formundaki "Sürekli bir hastalığınız var mı?" sorusuna öğrencinin verdiği cevaptır: "Sümüğüm akıyor."