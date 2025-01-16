Mesajı bir saniyede görüp cevapladıysa:

"Kimse bu kadar hızlı olamaz. Kesin bir şey saklıyor!"

Duşta 1 saat kaldıysa:

"Ne yapıyor bu kadar uzun süre? Kesin bir James Bond senaryosu dönüyor orada!"

'Arkadaşlarla buluşuyorum' dediyse:

"Hangi arkadaşlar? Neden beni çağırmıyor? Kesin bir komplo var!"

Telefonun ekranını ters çevirdiyse:

"Ne saklıyorsun? FBI mı, CIA mı?"

'Bir şey yok' dediyse:

"Kesin bir şey var! Yoksa neden 'Bir şey yok' desin?"

Yeni bir parfüm aldıysa:

"Bu koku kimin için?

Normalde vanilya sevmezdi!"

'Eee anlat bakalım' dediyse:

"Bu bir tuzak. Kesin daha fazla bilgi almak istiyor!"

Uyurken gülümseyerek mırıldandıysa:

"Rüyanda kimle, ne konuşuyorsun? Hemen açıklama yap lütfen!"

"Sadece bakıyordum" dediğinde mağazadan çıkmadıysa:

"Sadece bakıyorsa neden hala içeride?!"

Diyet yapmaya başladıysa:

"Kimin için inceliyorsun?!"

Eski bir arkadaşını aniden sormaya başladıysa:

"O ismi nereden hatırladın şimdi?"

Bir yere gitmek için heyecanlıysa:

"Kesin birileriyle buluşacak. Bu heyecan normal değil!"

Selfie çekip telefonunda bırakıyorsa:

"Bu fotoğraflar kim için? Sosyal medyada paylaşılmadığına göre başka bir plan var!"

Telefonu aniden sessize aldıysa:

"Kim mesaj attı?

Bildirimler neden bu kadar sessiz?!"

Gizemli bir şekilde kahkaha atıyorsa:

"Bu şakayı kim yaptı?

Ben niye duymadım?"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Roma İmparatoru Neron, müzik yeteneğiyle pek övünürdü ve halkına kendi bestelediği eserleri dinletmek için konserler düzenlerdi.

Ancak kimse konserden çıkamasın diye kapıları kilitlerdi!

Halk, Neron'un performansından kurtulmak için bazen "şiddetli alkışlarla" konseri erken bitirmek zorunda kalırdı.

AlkışlıYorum

@artikbidur Acildeki doktora "İğne yazmasanız çok sevinirim" dedim, "Seni mutlu etmeye değil tedavi etmeye çalışıyorum" dedi kral...

TESPİTLİ YORUM

@tangunes Bugün istifa ettim.

Tüm birikimlerim tükenene kadar dünyayı dolaşmaya karar verdim. Hesaplamalarıma göre, yarın saat 14.00 civarında eve geri dönerim.

GülüYorum

@beyinsu Üniversite sınavından güzel bir puan almıştım. Hayalim Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okumaktı, puanım da tutuyordu ama ailem dışarıda okumamı istemedi.

Taa ki kız kardeşim üniye başladı, o Erasmus kazandı, ailem onu İspanya'ya gönderdi..

Çünkü böyledir işte büyük çocuklar her zaman için harcanırlar..