Christopher Knett: Biftek Aşkına!

Yunan ekibi Panaitolikos'un kalecisi Christopher Knett'in sakatlığı, sahada değil mutfakta geldi. Adam biftek yaparken elini yaktı ve Panathinaikos maçını kaçırdı. Belli ki kaleci refleksleri mutfakta işe yaramıyor!

Marco Asensio: Kıl Dönmesi Canavarı

2017'de Real Madrid'in yıldızı Asensio, Şampiyonlar Ligi maçını kıl dönmesi yüzünden kaçırdı.

Bir kas şutu, bir kafa golü derken, "kıl payı" başka bir boyuta geçti.

Albin Ekdal: Cam Masa, İhanet Masa

İsveçli futbolcu Albin Ekdal, bir cam masanın üzerinde durma hatasına düştü. Masa kırıldı, sırtı kesildi. Euro 2016 tehlikeye girdi. Masalar bile insana kazık atıyorsa, kime güveneceğiz?

Steve Morrow: Kupa, Kutlama, Ambulans!

1993'te Arsenal'in Lig Kupası zaferi sırasında Tony Adams, Steve Morrow'u havaya kaldırayım derken yere çaktı. Morrow'un kolu kırıldı, sezon bitti.

Kupayı kutlamadan önce sigorta poliçenizi kontrol edin!

Emerson: Kaleci Olmak Pahalıya Patladı

2002 Dünya Kupası öncesi, Brezilyalı Emerson şut kurtarmaya kalktı. Omzu çıktı, turnuvayı kaçırdı. Kalecilik eğlenceli bir iş değilmiş, Emerson!

Lisandro Lopez: Direğe Karşı Tek Kişilik Maç

Racing Club'un golcüsü Lisandro Lopez, kale direğiyle çarpışıp sakatlandı. Gol atmaya çalışıyordu, ama direk "Ben de buradayım!" dedi.

Norbert Nigbur: Romantik Akşam, Diziyle Son Buldu

Batı Almanya'nın kalecisi Nigbur, 1980 Avrupa Şampiyonası öncesi nişanlısıyla romantik bir akşamda dizini sakatladı.

Romantizm pahalıya patladı, Harold Schumacher şampiyon oldu.

Juan Carlos Silva: Araba Hırsızlığı ve Kötü Şans

Silva, Meksika'da bir araba hırsızlığı olayına denk geldi ve vuruldu. Neyse ki hayati tehlike olmadı. "Saha dışında da rakiplerden kaçıyoruz" diyebiliriz.

Ivano Bonetti: Tabakla Gelen Felaket

Grimsby Town'da Ivano Bonetti, teknik direktörün fırlattığı bir tabakla elmacık kemiğini kırdı. Yemek savaşları sahalara taştı!

Oliver Kahn: Yedekten Gelen Şut

2006'da Arminia Bielefeld maçı öncesi Kahn, yedek kaleci Rensing'in şutuyla gözüne darbe aldı. "Takım içi rekabet" dedikleri bu mu?

Alessandro Nesta: Playstation Kazası

Milan'ın efsanesi Alessandro Nesta, saatlerce Playstation oynayıp başparmağını sakatladı.

FIFA oynarken gerçek FIFA'dan uzak kalmak... ironinin ta kendisi!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1788'de İsveç Kralı III. Gustav, Rusya'ya savaş açmak istiyordu.

Ancak halkı desteklemiyordu.

Bunun üzerine İsveç askerlerine İsveç sınırında sahte bir Rus saldırısı düzenletti.

Sonunda kral bu sahte olayla savaşı başlatmayı başardı, ancak yıllar sonra herkes olayın bir "komedi senaryosu" olduğunu öğrendi.



TESPİTLİ YORUM

@onderseren Bu tablet, akıllı telefon falan yokken millet küçük çocuklarına nasıl yemek yediriyordu acaba. Paşamın tableti önünde olacak, istediği video açılacak da yemeğe teşrif edecek. Yemek yiyerek ailesini onurlandıracak.

Ulan bize ye diyorlardı direkt yiyorduk enayi gibi.



GÜLÜ YORUM

@YusuuufffTalha … KYK yurdunda online derse giriyorum. Bir adam kapıyı açıp "İyi günler kardeşim." deyip perdeleri söktü ve duvarı matkapla delmeye başladı.