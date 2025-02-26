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İlişkide kovalayan tipler

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 26 Şubat 2025

Polisten hızlı takip yapar:
Son görülmeni, beğendiğin postları, hatta annenin story'sini bile kontrol eder.
"Neden cevap vermedin?" mesajı, ilk mesajdan 5 dakika sonra gelir:
"Müsait misin?" dedikten hemen sonra "Galiba meşgulsün, sorun ne?" diye sitem eder.
Ayran gönüllü değildir, beton gönüllüdür:
Ne yaparsan yap, ne kadar kaçarsan kaç, vazgeçmez.
Taktik bilmez, direkt duygularını yüze çarpar:
"Seni çok seviyorum, birlikte mezar yeri bakalım mı?" diyecek kadar nettir.
Takip etmekle yetinmez, CIA gibi araştırır:
Çocukluk arkadaşlarını, eski sevgililerini, mahalledeki bakkalı bile stalklamıştır.
Telefonu elinden bırakmaz, şarjı hep yüzde 2'dir:
Çünkü sürekli "acaba yazdı mı?" diye ekranı açıp kapatmaktan şarj dayanmaz.
İlişkiyi ileriye taşımakta ısrarlıdır:
"Ne zaman tanışıyoruz?" derken, aile WhatsApp grubuna eklediğini fark edersin.
Story'lerine jet hızıyla tepki verir:
Henüz sen bile yüklediğini fark etmeden, o emojiyi basmıştır bile.
Sana "Hayırlı sabahlar" mesajı atar, geri dönüş almazsa "İyi geceler" ile devam eder:
Mesaj trafiği asla durmaz.
Kaçtıkça Daha Çok Üzerine Gelir "Biraz mesafe koymamız lazım" dersin, 5 dakika sonra kapının önünde çiçekle belirir.
Senin cevap vermediğin mesajı, grup sohbetinde konu yapar:
"Arkadaşlar, bu mesajı kaç kere okudunuz? Ben 34. tekrarımdayım."
Sana sürpriz yapmayı sever ama fazla sever:
Evden çıkınca kapıda, iş yerine gidince resepsiyonda, akşam dışarı çıkınca mekanda seni bekler.
Ortak ilgi alanlarını abartır:
"Sen kahve seviyorsun diye 7 yıldır çay içmiyorum" diyebilir.
Her şeyi bir işaret olarak görür:
"Bugün 3 kere aynı anda çevrim içi olduk, kaderimiz ortak" diye inanır.
Gizli bir taktikle sonunda seni ikna eder:
"Tamam, vazgeçtim" der ve bir şekilde aklından çıkmaz hale gelir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1651'de, İngiltere'deki İç Savaş sırasında, Hollanda Cumhuriyeti, İngilizlerin kontrolündeki Cornwall bölgesine bağlı Scilly Adaları'na savaş ilan etti.
Ancak, bu küçük adalar stratejik olarak önemsiz olduğu için ne bir çatışma yaşandı ne de tek bir kurşun sıkıldı.
Yıllar geçtikçe bu savaş unutuldu, ancak teknik olarak iki ülke hâlâ savaş halinde kaldı. Tam 335 yıl sonra, 1986'da bir tarihçi bu ilginç durumu fark etti.
Bunun üzerine Hollanda'nın Londra Büyükelçisi, Scilly Adaları'na giderek resmi bir barış anlaşması imzaladı ve savaş resmen sona erdi.
Böylece, tarihin en uzun ve en anlamsız savaşlarından biri, tek bir kurşun bile sıkılmadan tarihe karışmış oldu.

GÜLÜ YORUM
@delisuheyl Ofisteki en genç çalışan olmak çok iyi ne desem şaşırıyorlar işten sonra kahve içmeye gidcem diyorum oooo diyorlar...

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