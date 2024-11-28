ERKEKLER kadınlarda onları şaşırtabilecek birçok şey fark ederler. İşte 11 temel şey:

Yeme alışkanlıkları:

Erkekler, randevularda ne kadar yediğinize dikkat ediyor ve sağlıklı bir iştahı olan kadınları tercih ediyor.

Makyaj:

Makyaj yaptığınızı fark ederler ve dengeli göründüğünde bundan hoşlanırlar.

Favori içecekler:

Farklı durumlarda vazgeçilmez içeceklerinizi hatırlarlar.

Giyim renkleri :

Erkekler sıklıkla giydiğiniz renkleri fark eder ve onlarla uyumlu olmaya çalışabilirler.

Tırnak bakımı:

Tırnaklarınızın şekli ve rengi dahil olmak üzere nasıl korunduğunu gözlemlerler.

Hobiler:

Erkekler sizin hangi aktivitelerden hoşlandığınızı görür ve sizi bunlara katılmaya davet edebilirler.

Gülümsemeniz:

Gerçek bir gülümseme çoğu zaman sizinle ilgili fark edilen ilk şeydir.

Tuhaflıklar:

Benzersiz alışkanlıklarınız sizi onlar için unutulmaz ve sevimli kılar.

Müzik zevki:

Sevdiğiniz müziğe dikkat ederler ve birlikte şarkı söylediğinizde bundan keyif alırlar.

Duygusal durum:

Erkekler sizi rahatsız eden bir şey olduğunda bunu fark eder ve yardımcı olmak isterler.

Seni mutlu eden şeyler:

Seni tekrar gülümsetmek için seni neyin neşelendirdiğini hatırlarlar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de 40 yaşındaki bir adam, beynine yapılan küçük bir cerrahi müdahaleden sonra, daha önce hiç müzik eğitimi almamışken aniden piyano çalmaya başladı.

Kısa süre içinde profesyonel bir piyano virtüözü gibi çalmaya başladı.

GülüYorum

@bengsline Bugünün komik hikayesini anlatıyorum; taksiyle sınava gidiyorum, abiye "Sınav var hızlı gidelim" demiştim.

Giderken bizim hocaların arabasını gördüm önümüzde, "Aaa bizim hocalar da gidiyor" dedim. Abi de "Yeteri kadar çalışamadıysan arkadan vurabilirim" dedi.

TESPİTLİ YORUM

@ayiogluayi0 Evi ısınmayan, üşüyen kardeşler varsa dışarı çıkıp biraz yürüsün.

Eve dönünce ev çok sıcakmış gibi geliyor...

AlkışlıYorum

"Uzun zamandır birlikte vakit geçirmiyoruz, hafta sonu buluşup bir şeyler yapalım" dedi babam.

Buluştuk, önce dişinin dolgusunu yaptırdı, sonra kışlık botunu aldı, berberde tıraşını oldu ve evinin market alışverişini yaptı.

Tüm ödemeleri ise bana yaptırdı.

Baba-oğul birlikte vakit geçirmiş olduk.