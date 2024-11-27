TIRNAKLARINIZA NE RENK OJE SÜRDÜĞÜNÜZ:

Bir erkeğin dikkat edeceği en son yer bile değildir tırnaklar. Siz ne kadar civcivli rengarenk tırnaklarınızı gerçekten hiç merak etmiyorlar.

AYAKKABILARINIZ:

Dost başa düşman ayağa bakar ama bu atasözü ile erkeklerin pek ilgisi yok.

Fakat kadınlar ayakkabıların özellikle Ugg tarzı ayakkabıları ile gözümüze sokmaya devam ediyorlar.

SAÇLARINIZI KESTİRMENİZ YA DA BOYATMANIZ:

Ömrü boyunca bir erkek onlarca defa "Saçlarımı kestirdim, hiç fark etmedin" cümlesiyle karşı karşıya gelir. Sıfıra vursanız belki fark ederler.

DEDİKODULARINIZ:

Dinler gibi yaparlar.

Maksat nezaket olsun. Ama işkencedir bir erkek için.

MAKYAJINIZ:

Erkeğin gözünde sevdiği insan her haliyle güzeldir.

Fakat fazla yine de abartmayın makyajı. Boya fıçısına düşmüş kadınları sevmezler.

DİĞER

KADINLARLA OLAN

İLİŞKİLERİNİZ:

Kimi çekemediğiniz, kimin arkasından konuştuğunuz çok da mühim değildir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bu olay, göz sağlığının önemine dair ilginç bir örnek olarak anılıyor. 1970'lerde Japonya'da düzenlenen bu göz kırpma yarışması, hem fiziksel dayanıklılığı hem de göz kırpmama iradesini test etmeyi amaçlıyordu.

Katılımcılar, gözlerini mümkün olduğunca uzun süre açık tutarak rakiplerini geçmeye çalışıyordu.

Ancak yarışma, beklenmedik bir şekilde sağlık problemlerine yol açtı.

GülüYorum

@bosbirakirim Arkadaş bir ağır ceza dosyasına x ücret istiyor, sanık da "Çek vereyim iki ay vadeli" diyor. Adamın ağır cezadaki dosyasının konusunu söylüyorum:

Sahte çek düzenleme yoluyla dolandırıcılık…

- Evet…

TESPİTLİ YORUM

@merkurmerkuri Portakal inanılmaz kaliteli bir yiyecek..

Allah'ım şeker oranını harika ayarlamış, güzel koku eklemiş, dilimlemiş. Renk seçimini çarpıcı yapmış, vitamin eklemiş.. Hiç hak etmiyoruz portakalı...

AlkışlıYorum

Whatsapp ile yeni tanışan ablama "Mercimek yemeği tarifi yazar mısın?" diye mesaj atıyorum.

Ablamdan gelen cevap: "Mercimek yemeği tarifi. Yazdım, olmuş mu?"