En derin duygular:

Erkekler en derin duygularını kelimelerden ziyade fiziksel şefkatle ifade ederler.

Kısa dinleme süresi:

Erkekler erkek arkadaşlarını saatlerce dinleyebilirler. Ancak çoğunlukla partnerleriyle birkaç dakika geçirdikten sonra dinlemeyi bırakırlar.

Saç tercihleri: Kalın ve uzun saçlar erkekler tarafından daha çekici bulunur.

Giyimin etkisi: Araştırmalara göre, gömlek giymek bir erkeği tişört giymekten daha çekici gösterebiliyor.

Yardım tereddüdü:

Erkekler genellikle kesinlikle yardıma ihtiyaç duyana kadar yardım istemekten kaçınırlar.

Yalan söyleme alışkanlıkları:

Erkekler kadınlara kıyasla iki kat daha fazla yalan söyleme eğilimindedir.

Karşılaştırma nedeniyle hoşlanmama: Erkekler, özellikle kadınlar tarafından diğer erkeklerle karşılaştırıldıklarında sıklıkla rahatsızlık hissederler.

Duygusal hassasiyet:

Erkekler fiziksel olarak güçlü olsalar da çoğu zaman kadınlara göre duygusal olarak daha hassastırlar.

IQ ve aldatma: Yapılan araştırmalar aldatan erkeklerin IQ'larının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Bilgi merkezli iletişim:

Erkekler, konuşmalarda ilişki kurmaktan çok bilgi paylaşımına odaklanırlar.

Yavaş duygusal tanıma:

Erkeklerin duygusal ipuçlarını anlamaları kadınlardan daha uzun sürebilir.

Uzamsal becerilerde üstünlük: Erkekler genellikle hem biyolojilerinin hem de yetiştirilme tarzlarının etkisiyle daha iyi uzamsal becerilere sahiptirler.

Risk alma eğilimi: Erkekler genellikle kadınlara göre risk almaya daha yatkındır.

Renk tercihleri: Erkekler genellikle daha cesur renkleri tercih ederken, kadınlar daha yumuşak tonları tercih ederler.

Stres tepkileri: Erkekler strese genellikle "savaş ya da kaç" zihniyetiyle tepki verirken, kadınlar beslemeye ve bağ kurmaya çalışabilir.

Daha basit uyku düzenleri:

Erkeklerin uyku döngüleri daha basit ve hızlıdır.

Çoklu görev farkı: Bazı araştırmalara göre kadınlar çoklu görevde biraz daha iyi olabilir.

Risk alma konusunda kendine güven: Erkekler genellikle risk alma konusunda daha kendine güvenirler.

Testosteron etkisi: Testosteron ve diğer hormonlar erkek davranışında ve hakimiyetinde önemli rol oynar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kolombiya'nın tarihinde, o dönemdeki politikacıların inanılmaz derecede aptalca davranması nedeniyle tam anlamıyla "Aptal Vatan" dönemi olarak adlandırılan bir dönem vardır.

İngilizler bir gün çay yapımının sırlarını öğrenmesi için bir adamı casus olarak Çin'e göndermişler.

TESPİTLİ YORUM

@ckucukozmen Fransa'da kese kağıdı patlasa 10 bin insan kaçışıyor.

91 Körfez harekatında füze gelebilir anonsunda Adana'da halk füze görmeye sokağa çıkmıştı.

GülüYorum

@cananscsit Trafikte boş bulunup küfrettim. Arka koltuktan ses geldi: "Anne kime horoz bu cocuk, dedin?"

AlkışlıYorum

Bir alkış da düğün arabasının süslerini sökerken o hızla arabanın plakasını da söken damada gelsin. Tamam kardeşim sabırsızlığını, heyecanını anlıyoruz da plaka bu bakarsın lazım olur.