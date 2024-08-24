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Anasayfa Yazarlar Kızların gizlice istediği ama söylemediği şeyler
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 24 Ağustos 2024

Kızların gizlice istediği ama söylemediği şeyler

Duygusal Destek Kızlar, zor zamanlarda kendilerine empati, anlayış ve dinleyen bir kulağı sunabilen bir partneri takdir ederek, açıkça talep etmeden bile duygusal destek isterler.
Kaliteli Zaman Kızlar, birlikte geçirilen kaliteli zamana, anlamlı sohbetlere, paylaşılan aktivitelere ve anılar yaratmaya değer verirler; bunu dile getirmeseler bile.
Sürpriz Jestler Düşünceli notlar, beklenmedik hediyeler veya spontan buluşmalar gibi sürpriz jestler, kızların bunları talep etmeye gerek kalmadan özel ve değerli hissetmelerini sağlayabilir.
Teşvik ve Motivasyon Kızların hedefleri, istekleri ve kendini geliştirme çabaları için onlara cesaret, motivasyon ve destek sunmak, onların bunu talep etmesine gerek kalmadan onlarda derin bir yankı uyandırabilir.
Saygı ve Onaylama Kızlar, doğrudan talep etmeseler bile, kendi görüşlerine, duygularına ve sınırlarına saygı duyulmasını, düşünce ve duygularının onaylanmasını isterler.
Hizmet Eylemleri Kızlar, görevlerde yardımcı olmak, ayak işlerini yapmak veya istenmeden yardım teklif etmek gibi düşüncelilik ve özen gösteren hizmet eylemlerini takdir ederler.
Sevgi ve İlgi Sarılmalar, öpücükler ve iltifatlar gibi sevgi dolu hareketler, bölünmemiş ilgiyle bir araya geldiğinde, kızların açıkça talep etmedikleri şekillerde sevildiklerini ve değer gördüklerini hissetmelerini sağlayabilir.
Yakınlık ve Bağlantı Kızlar ilişkilerinde duygusal yakınlık ve derin bir bağ isterler; aralarındaki bağı güçlendirecek anlayış, kırılganlık ve paylaşılan deneyimler ararlar.
Güvenlik Duygusu İlişkilerde kızlar için tutarlı iletişim, güvenilirlik ve sadakat yoluyla güvenlik ve güvence duygusu sağlamak sessiz ama derin bir ihtiyaç olabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Eski Romalılar uyuyan insanların ellerine sandalet giydirir, sonra yüzlerini gıdıklarlardı, böylece insanlar kendilerine tokat atarlardı.
Soğuk Savaş sırasında Sovyetlere, ABD'nin anatomik olarak üstün olduğunu düşündürmek ve ABD ile savaşmaktan daha çok korkmalarını sağlamak amacıyla, üzerinde Medium yazan XL prezervatifler dağıtılması fikri ortaya atılmıştı.

TESPİTLİ YORUM
Erkek adam hangi kıyafete ihtiyacı olduğunu önceden bilerek alışverişe gider.
Mağazaya girip kıyafeti alıp çıkması toplam 3 dakikadır. Geri kalan vaktinde bir teknoloji mağazasına gidip almayacağı bilgisayarlara bakar.

GülüYorum
@yikilganur Babama evlenme teklifi aldığımı söylediğim gün hiçbir şey demeden uzaklara dalıp sessiz kalmıştı.
Sonra ağzından o sihirli sözcükler çıkıverdi "hangi takımlı?"

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