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Dönerse senindir...

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 31 Temmuz 2025

Dönerse senindir ama yanında "Konuşmamız lazım" getiriyorsa, hayır, o senin değil. Kaç.
Dönerse senindir ama bir "merhaba :)" ile döndüyse, kesin yalnız kaldı.
Dönerse senindir ama önce seni, sonra tüm mahallesiyle flört ettiyse, sen kimsenin değilsin. Geçmiş olsun.
Dönerse senindir ama dönerken hâlâ eski sevgilisini stalklıyorsa, o bir dönme dolaptır.
Dönerse senindir ama dönerken "Ben çok değiştim" diyorsa… Sadece şampuanını değiştirmiştir.
Dönerse senindir ama döner dönmez hesabına ortak oluyorsa, senin sadece ibanındır.
Dönerse senindir ama dönüşte "Arkadaş kalalım" diyorsa, sen artık bir fotokopisin.
Dönerse senindir ama hâlâ seni "canım" diye değil "kanka" diye anıyorsa çoktan friendzone olmuşsun.
Dönerse senindir ama sadece doğum gününü hatırlıyorsa, pasta için dönmüştür.
Dönerse senindir ama yanında valiz değil bagajla geldiyse, travmalarını da getirmiştir.
Dönerse senindir ama seni değil, kombili evini özlediyse kışlık sevgilidir.
Dönerse senindir ama her mesajı "Naber yaa?" ile başlıyorsa… tam bir geri vites klasiğidir.
Dönerse senindir ama sadece gece 02:17 saatlerinde sana dönüyorsa, sen "Acaba şu anda napıyor?" yedeğisin.
Dönerse senindir ama seninle değil, senin Netflix hesabınla ilgileniyorsa… Üyelik iptal.
Dönerse senindir ama aynı anda 3 kişiye daha döndüyse… O bir bumerang değil, karmadır.

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