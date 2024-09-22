Çakal, avının etrafında devamlı dönerek onu yoran enerjisi bitmeyen ve köpek sınıfına giren hayvandır.

Sanılanın aksine sadece yüzde 35 oranında leş yerler.

Yiyecek bulmada müthiş yeteneklidirler.

Sürüleri takip ederek sabırla leş, su kenarlarına konuşlanarak av beklerler.

İnsanın atıklarından her zaman faydalanmayı bildikleri için insanları gördüklerinde kaçmak yerine atıklarını takip ederler. Atık değerlendirme konusunda ustadırlar.

Dünya dillerine Türkçe'den girebilmiş (yoğurt gibi etnik kökenli olmayan) yegane kelimedir. Mesela İngilizcesi Jackall. Ama biz özellikle son yıllarda bunu insan sıfatıyla kullanmaya başladık.

Türk argosu sözlüğüne göre;

Kurnaz

Aciz (kimse)

Sevilmeyen, değersiz düzenbaz, bayağı kimse.

Cin gibi

Kişilerin zayıf anlarını kollayan fırsatçılar için,

Başkalarına iş yığma becerisine sahip cingözler için,

Etrafındakileri aptal yerine koymayı marifet sayanlar için,

Dürüstlükten nasibini almamışlar için, Peki bu kadar anlama giren söz nasıl kullanılır. Tabi bunu söylerken ifade çok önemli.

Erkekler genelde bu kelimeyi kullanır. Yaptığı kurnazca bir işe "Ulan ne çakkal adamsın ha" örnektir.

Ya da karşı tarafa yapılan bir yalnışta "Çakal mısın lan sen" gibi.

Çakal yazıldığı gibi tek k ile değil çift k ile söylenir.

Söylerken kafa iki yana istemsizce sallanır.

Bazı bölgelerimizde ikinci k'nin yerine hafif gırtlaknameli bir "g" kullanılır.

Ayrıca ilk "k" biraz uzatılır (En az iki k degerinde) ve evet, kafa istemsizce sallanabilir.

Ama benim hoşuma nedense başın 90 derece yukarıya dikilirek söylendiği haller gider.

Çevremizde bol bol olan insan tipi. 15 yaşında olanı da vardır, 55 yaşında olanı da, hatta yaşlandıkça daha ustalaşırlar. Şimdi etrafınıza bakınca görebilirsiniz.

Hatta kafanızı çevirdiğinizde içinizden 'ÇAKKAL' dediğinizi duyar gibiyim. Allah sizi bu çakallardan mümkün olduğunca uzak tutsun.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Antarktika'daki Adelie penguenleri, dişi penguenlerin taş toplamak için erkeklerle çiftleştiği gözlemlenmiştir.

Bu taşlar, yuva yapmak için kullanılır. Dişi penguenler bazen çiftleşmeden kaçınarak taş toplamak için erkekleri kandırırlar.

1960'larda ünlü bir şempanze olan Congo, resim yapma yeteneğiyle ün kazandı. Congo'nun yaptığı resimler, ünlü sanatçı Pablo Picasso tarafından bile beğenildi.

Şempanze toplamda yaklaşık 400 resim yaptı ve bu resimlerden bazıları 20.000 dolara kadar alıcı buldu.



GÜLÜYORUM

Roman mahallesinde kavga çıkar. Bir kişi bıçaklanır.

Ambulans çağırırlar ve hasta yakınlarından biri ambulansta şoförün yanına geçer. Ve o koparan cümleyi kurar:

"Abe üttür üttüürr avamız olsun"...



TESPİTLİ YORUM

@ErcanErcoyeni Sustuklarında, davlumbazın aspiratörü kapanmış hissi veren insanlar var.