OKULUN ders zilleri otomatikse, dijital saati saniyesi saniyesine okulun saatine ayarlamak, dersin sonunda zil çalmadan tam bir saniye önce "Zil çalacak" demek.

KAVANOZ dolusu taso sahibi olmak. Çok fazla taso, süper taso, mega taso...

İSTOP oynarken en orijinal renkleri söylemek ya da inandırıcı renkler uydurmak.

ANADOLU Lisesi Sınavı'nda yapılan dereceyi vurgulamak.

İYİ misket oynamak, bilimum misket oyunlarında herkesi ütmek sonunda bir torba misket sahibi olmak...

ÜST sınıflardan çıkma teklifi almak.

OKUMA hızı ölçümlerinde birinci olmak.

HİÇ bilinmedik abidik gubidik ülke/ bitki/ hayvan isimleri ezberleyip, bunları isim şehir oyununda kullanmak.

GAME boy ve paten sahibi olmak, street fighter oynamayı başarabilmek, lego sistemlerle oynamak, resim yapabilmek, barbie bebek evi ve ayıcıklı dijital saat sahibi olmak.

HERKESTEN fazla sayıda gazoz kapağı sahibi olmak.

ÖĞRETMENIN kitaptan bir yer okuması için ismini söylediğinde şöyle bir etrafa bakmak.

TURBO sakızdan çıkan arabaların 1'den 190'a kadar olan serisine eksiksiz sahip olmak.

İLGİNÇ kol saatleri sahibi olmak... Yoyolu ya da Ghost Busterslı gibi...

HERKESIN annesi eve çağırdığı halde, anne kişinin hala ses etmemesi.

YAKANTOP süresince can tutabilmek, bonkörce dagıtmak.

BİSİKLETİ tek teker üstünde kullanmak, bisikletle kıç atmak, ışıklı spor ayakkabı giyinmek, futbol topu sahibi olmak, topu hiç düşürmeden 450 sektirmek...

OKULU asmak ve akabinde "Babama falan yakalanırsak "Yandık" diyenlere "Aaa.. Ben söyledim bizimkilere bugün okulu asıcam diye" şeklinde cevap vermek.

80'Lİ yılların sonunda yeni yeni moda olan Amerikan saç traşını yakın çevrede ilk kestiren olmak.

OKUL servisinin en arkasında, abilerle birlikte oturma ayrıcalığını kazanmış olmak.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1958'de Hindistan'da bir krallıkta, kralın halefi olmadığı için bir günlüğüne bir çocuk kraliyet tahtına oturdu. Çocuk kraliyet kıyafetleri giyip tahtta oturdu, ancak bu bir gelenekti ve çocuk ertesi gün tahtı kalıcı bir varise devretti.

Olay tarihe "Bir Günlük Kral" olarak geçti.

2016'da Kanada'da doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın, bir kuş türünü gözlemlemek isterken yanlışlıkla 82 farklı kuş türü buldu. Kuşların göç zamanıydı ve hepsi aynı bölgedeydi.

Kadın, yerel doğa derneği tarafından yılın kuş gözlemcisi seçildi, ancak olayın tamamen şans eseri olduğunu belirtti.

GülüYorum

@HatemBenArdaa kahve yaptım yaptığımı unutup 2 saat sonra bardağı buldum oo soğuk kahve diye içtim bana 007 derler O kendine saygı O yaşam kalitesi...

TESPİTLİ YORUM

@bartonfink_ Bir süredir karadeniz türküsü dinliyorum, fark ettim ki yaylaya çıkmak istiyorlar. İmkan sağlansın.