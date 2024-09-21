Geldiği yer: Avustralyalılar'ın bumerangının atasıdır, yüksek yüzdeyle hedefi vurur, vuramazsa sahibine geri döner.



İçeriği: Radyoaktif madde içermeyen, kimyasal sonuçlar oluşturmayan, sadece kısa süreli noktasal fiziki acılar veren, yerden 50 santim ile 185 santim yüksekliğinde uçma kabiliyeti olan, maliyeti ucuz, satışı-alışı yasal olan, ayağa giyilen ev eşyası görünümlü olduğu için ayrıca ruhsat gerektirmeyen kullanımı kolay silah. 1400 metre mesafeden nokta atış yapabilen silahları yapan insanların geçmişlerinde olduklarını düşündügüm ev eşyasıdır.

Işın kılıcından daha hızlı çekilir, ehlinin elinde isabet yüzdesi yüksektir; terbiye amaçlıyken aksiyon antrenmanı halini alır.

Hayatımda gördüğüm ilk kırmızı renkteki Tomahawk fuzesidir.



Kullanımı: Anne terliği aslında Q'nun 007 için yaptığı bir silahtır.

Bu silahın Türk Annelerinin eline ne zaman geçtigi tam olarak bilinmemekle birlikte Annelerin bunu James Bond'dan daha etkili kullandıkları aşikardır.

Şöyle ki; Anne, terliği fırlattıktan hemen sonra şu sözü sarfeder "getir o terliği çabuk!" (Atacaksan niye istiyon istiyosan niye atıyo di mi?) Eğer annenin gerçekten o terliği istediğini sanıyorsanız zaten o terliği yemeyi haketmişsiniz demektir. Zira bu cümle tamamen kurbanı bir ikilemin içine sürüklemek icin söylenmiştir. Siz kızgın bir anneye silahını teslim etmekle, istediğini yapmayarak anneyi daha daha çok kızdırmak arasında bir seçim yapmaya zorlanırken pattt! İkinci terliği yersiniz.

Ve anne son psikolojik darbeyi indirir; Getir dedim sana o terlikleri!!!.

Terliğin verdigi zarar yaşadığınız psikolojik çöküntüye oranla bir hiçtir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2015'te Tayland'da bir adam, şaka olsun diye arkadaşlarıyla iddiaya girip kedisiyle evlenme töreni düzenledi.

Düğünde ciddi bir atmosfer vardı, damat smokin giymişti.

Kediye minik bir gelinlik giydirilmişti.

Bu tuhaf ama eğlenceli olay, çevresindekiler tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada viral oldu.



GÜLÜYORUM

@huzunko Dert beğenmeyen adam;

-Abi kafam koptu. Sanayide çalışırken eksantrik pres makinesi boynumu kesti.

+Olum dert ettiğin şeye bak ya, kökü sende değil mi uzar nasılsa.

-Abi bitkisel hayattayım.

+Olum bitkisel mitkisel en azından bir hayatın var, bizde o da yok.



TESPİTLİ YORUM

@wesleey_emre Erkek adam tuttuğu takımın maçından önce maç önü yorumlarını dinler. Sonra maçı izler. Maçtan sonra TV'de yorumlara bakar.

O da yetmez sosyal medyada yorumlara bakar.

Son olarak maçin özetini izler ve kapanışı yapar.