ÇOK çok özel birini düşündüğünüzde kelebekler mi hissediyorsunuz? İşte onlara nasıl hissettiğinizi söylemeniz için sekiz neden:

Duyguları hakkında bir cevap almak önemlidir.

Eğer onlar da sizden hoşlanıyorsa, harika! Eğer hoşlanmıyorlarsa, en azından siz de bileceksiniz ve devam edebileceksiniz.

Duygularınızı ifade etmek sizi aşırı düşünmekten kurtarabilir. Onların nasıl hissettiğini bilmek, her etkileşimde ikinci kez tahminde bulunmaktan kaçınmanıza yardımcı olur.

Eğer sık sık çabuk bağlanıyorsanız, onlara hislerinizi anlatmak belirsizlikleri ortadan kaldırır ve birlikte bir gelecek olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur.

Hayat tahmin edilemez.

Gerçekten ne hissettiğinizi ifade etmeden fırsatların elinizden kaçmasına izin vermeyin. Daha sonra hiçbir şey söylemediğiniz için pişman olmaktansa açık olmak daha iyidir.

Aynı şekilde hissetmiyorlarsa, iyileşme sürecine daha hızlı başlayabilirsiniz. Gerçeği bilmek, suçluluk duymadan başkalarıyla çıkmanızı sağlar.

Duyguları bastırmak stresli olabilir. Duygularınızı paylaşmak duygusal yükünüzü hafifletir ve genel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

Birine ondan hoşlandığınızı söylemek cesaret ister. İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi ifade etmek olgunluk ve güç göstergesidir.

Duygularınızı ortaya koymak, duygular karşılıklı olsun ya da olmasın, size kapanış sağlayabilir.

Belirsizlik içinde sürüklenmektense bilmek daha iyidir.

Duygularınız hakkında konuşmak korkutucu olabilir, ancak çoğu zaman en iyi eylem yoludur.

Anlamlı bir bağlantının sizi beklediğini keşfedebilirsiniz!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Korktuğunuzda kulağınız daha fazla kulak kiri salgılar.

Vücudunuzda 45 mil uzunluğunda sinirler var.

Vücudunuzda kendini onaramayan tek yer dişlerinizdir.

Özdeş ikizler aynı doğal kokuyla doğarlar.

İnsan vücudunda 1000 kalemi dolduracak kadar karbon vardır.



TESPİTLİ YORUM

@someoneiniz

+ İşe neyle geliyorsun?

- Travmayla



GÜLÜ YORUM

@Opalyancobenim Tıp fakültesi ders 1..

"Hastalarınıza "amca, teyze" demeyin" Aile hekimi olunca ben -"Rüstem dayı, yingemi niye getmedin, mide hapı mı yazem"

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@shadynastymely Biraz önce marmaraya tekerlekli sandalyeyle binen birine yer vermek için ayağa kalktım 1.5 sn içinde geri oturdum...



ALKIŞLI YORUM

@nurbaskannn Makyaja yeni başladım aydınlatıcıyı fazla sürmüşüm babam diyor ki 'NUR GENE SELEKTÖR ÇEKE ÇEKE GELİYO"