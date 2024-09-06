HERKES aşık olmak ister, ancak herkes gerçek anlamda bağlanmaya hazır değildir. İşte gerçek aşk olup olmadığını test etmenin bazı basit yolları:

GERÇEKLİK TESTİ: Gerçek aşk dürüsttür. Partnerinizden bir şeyler saklıyorsanız, bu gerçekten aşık olmadığınızı gösterir. Dürüst olun.

ZAMAN TESTİ: Gerçek aşk zamanla devam eder. Partneriniz sizinle vakit geçirmekten kaçınıyorsa veya iletişimi kesiyorsa, bu gerçek aşk olmayabilir.

HEDEF TESTİ: Gerçek aşk özverilidir ve sizi mutlu etmekle ilgilenir. Partneriniz yalnızca kişisel kazanç veya fiziksel tatmin arıyorsa, bu aşk değildir.

OLGUNLUK TESTİ: Gerçek aşk olgunluktan gelir.

Siz veya eşiniz hala ergenlik çağındaysanız, gerçek aşk değil, tutku yaşıyor olabilirsiniz.

KARAKTER TESTİ: Partnerinizin karakterini değerlendirin.

Kötü alışkanlıkları veya kötü ahlakları varsa, bu gerçek aşk değil, tutku belirtisidir.

ARKADAŞLIK TESTİ: Partnerinizin arkadaşlarına bakın. Eğer negatif etkileri varsa, bu partnerinizin davranışlarını ve ilişkinizi etkileyebilir.

MESAFE TESTİ: Gerçek aşk mesafeye dayanır; tutku ise dayanamaz. Gerçek aşıklar, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olsalar bile, bağlantılarını sürdürürler.

BARIŞ TESTİ: İlişkide huzurlu hissediyor musunuz?

Eğer kaygı veya korku getiriyorsa, bu gerçek aşka dayanmayabileceğinin bir işaretidir.

İNSANLARIN TESTİ: Yakınlarınız (arkadaşlarınız, aileniz veya akıl hocalarınız) partnerinizi onaylamıyorsa, onların fikirlerini ciddiye alın. Onlar sizin göremediğiniz şeyleri görebilirler.

PROTOKOL TESTİ: Gerçek aşk otoriteye saygı duyar. Partneriniz rehberliği veya düzeltmeyi dinlemeyi reddederse, bu endişelere yol açar.

DÜŞÜNCE TESTİ: Partneriniz hakkındaki düşünceleriniz sağlıklı ve pozitif mi? Eğer negatif veya cinselliğe doğru eğilim gösteriyorlarsa, bu gerçek aşk olmayabilir.

PARA TESTİ: Partnerinize para konusunda güvenebilir misiniz? Eğer sadece sizin finansal durumunuzla ilgileniyor gibi görünüyorsa, bu bir kırmızı bayraktır.

EV İÇİ TESTİ: Partneriniz temel işleri halledebilir mi? Ev bakımına katkıda bulunmayı reddederse, bu bağlılık eksikliğinin göstergesi olabilir.

KABUL TESTİ: Partneriniz sizi olduğunuz gibi kabul ediyor mu? Eğer sürekli eleştiriyorsa veya sizi değiştirmeye çalışıyorsa bu gerçek aşk değildir.

Eğer eşiniz bu kriterleri karşılamıyorsa, ilişkiyi yeniden gözden geçirmeniz en iyisi olabilir. Gerçek aşk, şüphe ve acı değil, sevinç ve destek getirmelidir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2005 yılında rapçi Eminem, popun kralı Michael Jackson'a gönderme yapmaya karar verdi ve alacağı tepkiyi kesinlikle beklemiyordu.

Başka bir diss parçasıyla yanıt vermek yerine, Jackson ustaca bir hamle yaptı:

Eminem'in tüm müzik kataloğunu tam 370 milyon dolara satın aldı.

Bu, Eminem'in şarkılarından birini her seslendirdiğinde Jackson'a telif ücreti ödemek zorunda kalması anlamına geliyordu.



TESPİTLİ YORUM

@mhmmdglsrn Erkek adam gittiği her mekanın ne kadar para kazandıgını hesaplamaya çalışır...



GÜLÜ YORUM

@plutoden Sisten dolayı uçuşum iptal edilmiş, yolcular toplanmış, karmaşanın içindeyim.

Arkadan bir abi diyor ki;

"Protesto edelim uçak kalksın." Yanındaki amca da bağırıyor;

"Allah'ı mı protesto edeceksin, sis var sis..."