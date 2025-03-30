Bayram öncesi diyeti:

"Bayramda tatlıya dikkat edeceğim!"

Bayramda:

"Ziyan olmasın, hepsini yiyeyim."

Bayram sabahı kahvaltısı:

Normalde kahvaltıyı geçiştirirsin ama bayramda aç kalma ihtimali yokmuş gibi kahvaltı yaparsın.

Aile büyükleri bayram namazından döner dönmez evi tıklım tıklım doldurmaya başlar.

Bayramın ilk günü giymek için alınan kıyafet: En fazla 3 saat giyilip dolaba kaldırılır.

Çocukken: "Harçlık toplama operasyonu."

Büyüyünce: "Harçlık verme travması."

Şeker dağıtma süreci:

"Şeker al çocuklar!" Çocuklar avuç avuç alır.

"Bari birini bırak!"

Yaşlı akrabaların klasiği:

"Tanıdın mı beni?" Tanımadığını söylemek yasak.

Telefon bayramlaşması:

"Bayramın mübarek olsun." "Sana da." "Sana da." Copy-Paste

Zorunlu bayram ziyaretleri: İlk yarım saat güzel, ikinci saatte bunalım, üçüncü saatte "Anne gidelim!" diye gözlerle iletişim kurma.

Lokum, baklava, çikolata, şeker... İç organlar çığlık atıyor ama sen duramıyorsun.

Bayramın ilk günü evde en az 3 farklı tatlı türü olur, ama yine de komşunun baklavası daha güzel gelir. Harçlık verirken kıvırışık parayı düzelten akrabalar, parayı düzelte düzelte ekonomi okuyorlar resmen.

Gençlerin bayramda büyüklerinden kaçış denemeleri:



"Benim dersim var."

"İşim çıktı."

Sonunda yakalanıp zorla akraba ziyaretine götürülme.



Bayram sofrası:

Doyduğunu söylemek yasak.

Misafir çayı:

Kaç bardak içtiğini unuttuğun çay.

Bayramın en sinir bozucu anı:

Kapı çalıyor, tam oturmuşsun, tekrar kalkıp şeker vermek zorundasın.

"Bayramda yolculuk yapmayacağım." Bayram trafiğinde mahsur kalan herkes gibi olmak.

Bayram sonrası tartıya çıkmak:

"Kesin yanlış ölçüyor!" Aile büyüklerinin bitmeyen nasihatleri:



"Ne zaman evleniyorsun?"

"Kaç kilo aldın böyle?"

"Senin okul, iş nasıl gidiyor?"

Bayramda FBI sorgusuna dönüşen muhabbetler.



Bayramın son günü:

"Yeter artık, tatlı görmek istemiyorum!"

Bayramdan 3 gün sonra: "Canım tatlı çekti ya." Senin de aklına gelen komik bayram anıları var mı?



BAYRAM TADINDA TESPİTLİ YORUM

@yanregresyon Sağ yanak konuşması: Bayramınız Sol yanak konuşması:

Mubarek olsun

****

@AslihanElif Evet teyzecim geçen bayrama göre biraz kilo aldım doğru, yok okul bitmedi, mezuniyet gecikti evet, iş güç de yok, dediğiniz gibi hayırlısı olsun, yok teyze erkek arkadaşım da yok, ufukta da kimse yok AMA ÇAY VAR ÇAY ALIR MISINIZ KAFANIZDAN AŞAĞI DOĞRU

****

@cihatakbel 4500 lira bayram harçlığı toplandı Yaş: 30 Bu olayı Avrupa'da bulamazsınız işte...

****

@Overlokcu12 Kız bayramda italya'ya gitcekmiş o pisa kulesiyle fotoğraf atarken ben bayram namazı sonrası kurban bacağı tutcam hafif şaşkın ve çaresizim

****

@dukkel57 Bayramda millet tatilini yapar güzel güzel gezer Ben, kavurma yiyem eve gelen misafirden kaçam uzatılan şekeden iki tane alam..

****

@kodalak_ismail Çevremde kavurma sevmeyenler var.

Cidden kavurma olsan bile mutlu edemiyorsun insanları



PAZARLIK PAYI

KAYSERİLİ bir adam; oğlunun yüzünde üzgün bir ifadeyle okuldan geldiğini görünce sormuş:

Hayırdır oğlum ne oldu?

Oğlan: Babacığım matematik sözlüsünden zayıf aldım.

-Neden?

-Öğretmen "iki kere iki kaç eder?" diye sordu. Ben de "altı eder" dedim.

-E oğlum biz bunları senle konuştuk. Ben sana anlatmıştım; iki kere iki dört eder. Hadi bilemedin en fazla beş eder. Altı nereden çıktı?..

-Ben de biliyorum iki kere ikinin dört ettiğini, pazarlık payı bıraktım, ondan altı eder dedim!



PİYANİST

Piyanist büyük konser için Viyana'dadır. Çok güzel bir konser sonrası soyunma odasına giderken yolda bir adam çiçeklerle yanına gelir ve :

- Bravo hemşerim. Karadeniz seninle gurur duyuyor.

Piyanist bunun üzerine çok şaşırır ve sorar:

- Sen nereden bildin benim Karadenizli olduğumu ?

- Valla genelde piyanonun başına oturan piyanist, taburesini piyanoya doğru çeker. Sen piyanoyu kendine doğru çekince anladım.



NUR YÜZLÜ

Yıllar önce generallerin ülkemizi yönetmeye özendikleri bir dönemde öğrenci, yazar evleri aranmaktadır.

Beş öğrencinin birlikte kaldığı eve ani baskın düzenler kolluk kuvvetleri, başlarlar arama yapmaya, kayda değer hiçbirşey bulamayınca, beşinci öğrencinin çalışma masasının üst duvarında bulunan Karl Max'ın posterine gözü takılır kolluk kuvvetlerinden komiserin sorar öğrenciye;

-Kim ulan bu!

İzinsiz arama yapıldığına bozulan öğrenci cevap verir.

-Dedem!

Komiser ellerini havaya açıp, "Hey yüce rabbim böyle nur yüzlü bir adamdan, böyle bir torun" der.



MERCEDES

Dedesi, torununu gezdiriyordu.

Önlerinden çok güzel bir otomobil geçer.

Dedesi:

-Bak yavrum der; "düt düt" geçiyor.

Çocuk gayet sakin bir şekilde cevap verir:

-Dedecigim, o "düt düt" dedigin; sekiz silindirli, otomatik vitesli, doksan sekiz model bir mersedestir.



TEMEL

Temel, New York'taki gökdelenlerden birinin 53. katında çalışırken aniden ayağı kaymış ve aşağı doğru uçmaya başlamış... 52, 51, 50, 49, 48...

Katları yıldırım hızıyla geçen Temel 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ve 1'inci kata geldiğinde kafasından şimşek gibi şu düşünceler geçmiş:

- Sağa çok şükür Tanrum, haburaya kadar sağ sağlim celduk...

Birinci kattan düşsen de nasil olsa pişeycukler olmaz.