Altın yeniden güvenli liman
Düğün mevsiminin yaklaşması nedeniyle yatırım amaçlı ve ziynet altına olan talep artıyor. Benzer durum merkez bankaları cephesinde var. Merkez Bankaları 2017 yılından itibaren rezervleri güçlendirmeye devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Mart 2018 itibarıyla elinde 8 bin 133 ton altın rezervi bulunan ABD, dünya ülkeleri arasında ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. ABD'yi, 3 bin 373 ton ile Almanya, 2 bin 451 ton ile İtalya takip ediyor. Fransa'nın 2 bin 436 ton, Çin'in bin 842 ton, Rusya'nın bin 867 ton, İsviçre'nin bin 40 ton, Japonya'nın 765 ton ve Hollanda'nın 612 ton altın rezervi bulunuyor. Konsey'in verilerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın, Ekim 2011'de, zorunlu karşılığa tabi olan TL yükümlülüğünün yüzde 10'unun altın olarak tutulmasına imkan tanıması sonucu, Eylül 2011'de 116,1 ton olan Türkiye'nin altın rezervleri, 2011'in 4'üncü çeyreğinden itibaren artışa geçti. Merkez Bankası, zaman içinde altında zorunlu karşılık oranlarını yükselterek bankalara ek likidite sağlarken rezervlerini de artırdı.
Merkez Bankası'nın kararı ile "Altın Günleri" düzenleyen bankalara her geçen yıl yenileri eklendi. Dünya altın rezervi sıralamasında uzun yıllardır ilk 15 içerisinde yer alan Türkiye, Merkez Bankası'nın son dönemde hızla artan rezervleri sonucu Şubat ayı itibarıyla Hindistan'ı geçti. Konsey'in IMF hariç ülkeler sıralamasına bakıldığında, altın rezervi 582 tona ulaşan Türkiye, 10'uncu sıraya yerleşti.
BELİRSİZLİK ARTIYOR
Altın fiyatlarının yükselişinde temel sebep belirsizliklerin artması.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ekonomisini korumaya yönelik tedbirlerin alınacağını açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzaladığı genelgeyle, ülkesinin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak amacıyla, Çin'e yönelik birtakım ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdi. Trump, Çin'e getirilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarının tutarının 60 milyar doları bulması bekleniyor.
Alınan önlemler ticaret savaşı endişelerini artırması ABD doları tüm para birimleri karşısında değer kazanırken, başta altın olmak üzere güvenli liman niteliğindeki varlıklara alımları hızlandırıyor.
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- Kadir Tuna
- Altın yeniden güvenli liman
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