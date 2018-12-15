Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye destek veren illeri İyi Parti'ye bıraktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından kendisini devirmek için Muharrem İnce'ye destek veren il örgütlerinden intikamını 6 ay sonra aldı. Kılıçdaroğlu, en büyük rakibi İnce'nin çağrısıyla olağanüstü kurultay için imza toplayan 10 büyükşehri yerel seçimlerde işbirliği yaptığı İyi Parti'ye bıraktı. Bu illerde aday çıkarmayarak CHP örgütlerini cezalandıran Kılıçdaroğlu, İnce ile birlikte hareket eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da yeniden aday göstermeyecek. CHP'nin İYİ Parti'ye bırakacağı illere Mersin'in de eklenebileceği öğrenildi.

1 NİSAN HESABI

CHP liderinin İyi Parti'ye bıraktığı illerden Manisa'da 18 delegenin tamamı, Denizli'de 14 delegenin 13'ü, Trabzon'da 11 delegenin 10'u, Sakarya'da 14 delegenin 14'ü, Samsun'da 17 delegenin 15'i, Konya'da 27 delegenin 22'si, Gaziantep'te 24 delegenin 18'i, Kocaeli'nde 22 delegenin 16'sı, Balıkesir'de ise 15 delegenin 9'u Muharrem İnce'ye destek verdi. Bu illerde siyaset yapan partililer Kılıçdaroğlu'nun aldığı kararla belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerine aday olma şanslarını da kaybetmiş oldu. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye destek veren 10 büyükşehirde İyi Parti adaylarını destekleme kararı CHP'yi karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak ve il örgütlerini cezalandırmak için CHP'ye zarar verdiği savunan İnce ekibi tüm hesaplarını 1 Nisan 2019'a göre yapıyor. İnce, CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da başarısız olması durumunda olağanüstü kurultay için hiç vakit geçirmeden harekete geçecek.