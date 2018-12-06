Kılıçdaroğlu'nun İnce hesabı! CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

CHP'de yerel seçim aday belirleme süreci tam bir taktik savaşına dönüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimden sonra olağanüstü kurultay toplamak için harekete geçecek muhalifleri bölme amacıyla sürpriz bir karar aldı. Kılıçdaroğlu, partinin sol kanadının lideri Selin Sayek Böke'yi İzmir Büyükşehir adayı yapacak. 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce ile birlikte kendisine bayrak açan sol kanadı kendi safına çeken Kılıçdaroğlu, bu hamle ile yerel seçimde sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın koltuğunu sağlama alma hesabı yapıyor. Böke'nin adaylığına İzmir'in mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu da sıcak bakıyor. Kocaoğlu, daha önce Muharrem İnce ile birlikte hareket ediyordu.

ADAYLAR TAMAM

CHP'de muhalifleri bölerek elini rahatlatan Kılıçdaroğlu, 3 büyük kentteki adaylarını da kesinleştirdi. Ankara'da parti örgütünün itirazlarına rağmen Mansur Yavaş aday gösterilecek. Yavaş'ta son dakikada bir pürüz çıkması durumunda Abdullatif Şener, CHP'nin adayı ilan edilecek. İstanbul'da Muharrem İnce'yi oyunun dışına iten Kılıçdaoğlu'nun adayı ise Beylükdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak. İstanbul için düşünülen ikinci isim ise Gürsel Tekin. CHP'nin İzmir adayı ise Selin Sayek Böke olacak. Böke'nin adaylığı CHP üç büyük kentten birinde kadın aday gösteren tek parti olacak.