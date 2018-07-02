Genel Merkez İnce’yi bu rakamlarla vuracak

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı yüzde 30 oya rağmen CHP yönetimi tarafından 'beklentiyi karşılayamadı' sözleriyle eleştirilen Muharrem İnce, 3 büyükşehir ve Doğu- Güneydoğu illerinde 2014 yılının çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun gerisinde kaldı. İnce en çok seçmenin bulunduğu İstanbul ve Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15'er puan fark yedi. CHP'nin oy deposu İzmir'de bile Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aldığı oy oranını yakalayamadı. İnce, seçim kampanyasında sıcak mesajlar verdiği HDP'nin güçlü olduğu Doğu- Güneydoğu bölgelerinde ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı. 2014'te çatı aday İhsanoğlu'nun yüzde 12,56 oy aldığı Doğu-Güneydoğu'da seçmen sayısı 700 bin artmasına rağmen İnce'ye sadece yüzde 12,41 oranında oy çıktı.

GENEL MERKEZ RAPORU

İnce'nin 24 Haziran gecesinden itibaren parti tabanından gelen "CHP'nin başına geç" çağrılarına sessiz kalmasında bu rakamlar etkili oldu. İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelttiği 'beklentinin altında kaldı' eleştirisine cevap veremedi. İnce'nin hayal kırıklığı yaratan büyükşehir ve Doğu- Güneydoğu Anadolu performansı CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan seçim değerlendirme raporunu da yansıdı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

-İnce Türkiye genelinde yüzde 30,64 oy almasına rağmen sadece CHP'nin oy deposu olan 8 ilde sandıktan birinci çıktı. (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Tunceli.) Rakibi Recep Tayyip Erdoğan ise 63 ilde en çok oy alan aday oldu.

- Doğu Anadolu'daki 14 ilde İnce yüzde 13,66 oy aldı. 2014'ün çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bölgedeki oyu ise yüzde 14, 59 olmuştu.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde İnce'nin toplam oyu yüzde 11,48 oldu. 4 yıl önce İhsanoğlu'na bölgeden yüzde 10,94 oy çıkmıştı. İnce, HDP'ye verdiği sıcak mesajlara rağmen bölgeden sadece yarım puan fazla oy alabildi. Doğu-Güneydoğu Bölgelerinde seçmen sayısı 4 yılda yaklaşık 700 bin kişi arttı. Buna rağmen İnce'nin iki bölgeden topladığı oylar çatı aday İhsanoğlu'nun gerisinde kaldı. İki bölgeden İnce yüzde 12,41, İnsanoğlu ise yüzde 12,56 oy aldı.

- İnce'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sandık performansı da İhsanoğlu'nun gerisinde kaldı. 2014'te İnsanoğlu'nun yüzde 41,08 oy aldığı İstanbul'dan İnce'ye yüzde 36,89 oy geldi. İhsanoğlu'na yüzde 45,22 destek veren Ankara'da İnce'nin oyu yüzde 36,23'te kaldı. İnce en büyük hayal kırıklığını ise CHP'nin kalesi kabul ettiği İzmir'de yaşadı. 2014 yılında çatı aday İhsanoğlu'ına yüzde 58,64 oy veren İzmir'den, CHP adayı İnce'ye yüzde 54,01 oy çıktı.