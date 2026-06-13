T.C.İNEGÖL SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2025/84 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/84 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hamidiye mahallesi, 493 ada, 52 parsel sayılı taşınmaz...
Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hamidiye mahallesi, 493 ada, 52 parsel. İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 803,00 m²
İmar Durumu : Taşınmaz "Konut Alanı" olarak tanımlıdır.
Kıymeti : 25.172.028,00-TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21.07.2026 - 11:45
Bitiş Tarih ve Saati : 28.07.2026 - 11:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13.08.2026 - 11:45
Bitiş Tarih ve Saati : 20.08.2026 - 11:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02487869 #ilan.gov.tr