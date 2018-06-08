İşte Pensilvanya'yı kapı komşusu yapan CHP'liler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun " Bana bir CHP milletvekilini göstersinler Pensilvanya'ya giden?" açıklaması şaşkınlık yarattı. 17-25 Aralık darbe girişimi öncesinde ABD'de FETÖ elebaşının adamlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu'nun ardından bazı CHP milletvekillerinin buldukları her fırsatta soluğu okyanus ötesinde aldıkları ortaya çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin sadece 2013 yılında beş kez ABD'de FETÖ'nün adamlarıyla buluştuğu ortaya çıktı. CHP'nin FETÖ'den aranan eski vekili Aykan Erdemir'in öncülük ettiği beş ABD ziyaretine partinin çok sayıda milletvekili ve yöneticisi katıldı. İşte CHP'nin FETÖ'yle ABD'de buluştuğu ziyaretlerin kronolojisi:

MART 2013: FETÖ kuruluşu TUSKON'un ABD'deki Türk-Amerikan Konvansiyonu etkinliğine CHP kalabalık bir heyetle katıldı. Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan'la birlikte, milletvekilleri Faik Tunay, Engin Özkoç ve Ali Demirçalı heyette yer alan isimlerdi.

MAYIS 2013: Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Başkanlığındaki CHP heyeti bir Cemaat kuruluşu olan Pasifik Enstitüsü'nün Los Angeles'ta düzenlediği "gıda ve kültür" içerikli festivale katıldı. Heyette milletvekilleri Melda Onur ile Haydar Akar da yer aldı. Fetullah Gülen veya temsilcileriyle özel görüşme yapıldı mı sorusuna cevap olarak Melda Onur, "Gülen'le görüşmediklerini" söyledi.

EYLÜL 2013: Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu ve Umut Oran'ın bulunduğu heyette, İstanbul Milletvekili Faik Tunay ile adı FETÖ ile anılan Bursa Milletvekili Aykan Erdemir yer aldılar.

KASIM 2013:CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kılıçdaoğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak, ABD'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de kimlerle görüşeceği bu ziyarette tespit edildi.

ARALIK 2013:Kılıçdaroğlu, 37 yıl sonra ABD'yi ziyaret eden ilk CHP Genel Başkanı oldu. Kendisine 'Gülen'le görüşecek misiniz' diye soran gazetecilere 'Hayır görüşmeyeceğim' demedi. ABD'de 4 gün kalan CHP heyetinin başlıca muhatapları Fetullah Gülen'e yakın örgütler ile Türkiye'de görev yapmış PKK'ya ve Cemaat'e yakın CIA görevlileri oldu.

Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Cemaatin ana kuruluşu Rumi Forum ile Fetullahçı Amerikan Türki Topluluğu (TAA) temsilcileriyle buluştu. FETÖ'den aranan CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir bu görüşmelerin planlanmasında etkili oldu. Eski CHP milletvekili, emekli büyükelçi Onur Öymen, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini şu sözlerle özetledi: "Akılda yalnız Cemaat'le buluşması kaldı."