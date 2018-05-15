Karanlık adam Barkey, FETÖ’den sonra Demirtaş için devrede

FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasını yöneten üst aklın temsilcisi olarak darbe günü Büyükada'da olduğu tespit edilen İzmirli CIA ajanı Hanri Barkey, 24 Haziran seçimlerine 40 gün kala HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı " Kürt Mandelası" ilan etti. 'Foreign Policy' dergisinde Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Barkey, HDP'li Demirtaş'ın "Kürt olmayan seçmene ulaşan ilk Kürt siyasetçi " olduğunu iddia etti. CIA'nın seçimleri kısa bir süre kala Demirtaş'ı parlatma operasyonu başlatması Ankara'da "Zamanlaması manidar üst akıl operasyonu" şeklinde yorumlandı.

CIA CHP'DEN RAHATSIZ

CIA'nın Türkiye uzmanı Barkey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı ilginç yazısında Türkiye'de CHP'den memnuniyetsizliğin yüksek olduğunu öne sürerek "Demirtaş iktidarın hırslarına direnmiş tek ilkeli lider" iddiasında bulundu. Barkey, 24 Haziran'da HDP'nin yüzde 15 almasının Demirtaş'ın elini güçlendireceğini savundu. Barkey ayrıca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Kürtlerin belirleyici olacağını öne sürdü.

ESKİ DOSTLAR

15 Temmuz'u yönetin üst aklın temsilcisi olarak darbe günü İstanbul'a gelen ve gelişmeleri Büyükada'dan izleyen Henri Jack Barkey, doktorasını Pensilvanya Üniversitesi'nde yaptı. Ortadoğu uzmanı ve ılımlı İslam teorisyeni olan Barkey, İzmirli Musevi bir aileye mensup. "Türkiye'nin Kürt Meselesi" isimli eserini, CIA'nın Ortadoğu uzmanı Graham Fuller ile birlikte kaleme aldı. Eşi Elen Barkey CIA'nın üst düzey yetkilisi. PKK'nın ABD'deki temsilcisi Kani Gulam'a Öcalan'ın İtalya'da kalması için referans mektubu yazdı. Barkey, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Washington'da yaptığı basın toplantısında da yer aldı.

2014'TEKİ SENARYO

15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol oynayan İzmir doğumlu CIA ajanı Hanri Barkey, 2014 yerel seçimleri öncesinde de Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarnında kilit rol oynamıştı. Barkey, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Bipartian Policy Center (BPC) adına hazırladığı Mart 2014 tarihli "Türkiye'nin Yerel Seçimleri" başlıklı raporda " Ordudaki Gülenciler eğer Gülen hareketine karşı büyük bir operasyon yapılırsa emir-komuta zincirinin dışında bağımsız hareket edebilir" ifadesini kullanmıştı. Türkiye'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı Barkey'in ABD eski Ankara Büyükelçileri Morton Abramowitz ve Eric Edelman ile birlikte hazırladığı raporda, FETÖ terör örgütünün propagandası yapıldı. ABD yönetimine Türkiye'ye diz çöktürmek için önerilerde bulunan Barkey- Abramowitz ve Edelman üçlüsü "Türkiye-ABD ilişkileri tehlikede" diyerek tek çarenin Gülen yanlısı askerlerin gerçekleştireceği bir darbe olduğunu savundu. Skandal raporda, 15 Temmuz'dan 2 yıl önce FETÖ'cü askerlere "Gülen hareketini korumak için darbeye hazır olun" talimatı veriliyor. Gezi eylemleri ve Hendek terörünün arkasında FETÖ'nün olduğunun adeta itiraf edildiği raporda şu çarpıcı ifadeler kullanılıyor:

KAOS VE İSTİKRARSIZLIK

Türkiye bir kargaşa ve istikrarsızlık ortamına giriyor. Ülke istikrara kavuşmadan önce büyük ayaklanmaların gerçekleşeceği kesin görünüyor.

PKK'YA İSYAN ÇAĞRISI

Türkiye'nin güneydoğusunda milliyetçi Kürt toplumu giderek Türk siyasetinden ayrılıyor. Kürtler ağırlıklı olarak kendi yerel meselelerine odaklanmış ve fiilen özerk yönetimlerini kurmaya çalışıyorlar.

HEDEF ERDOĞAN

Erdoğan seçimlerde başarılı olsa da bu onun güvende olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine Erdoğan'ı indirmek için uygulanan sistematik çaba daha da şiddetlenecek. Erdoğan'ın ülkeyi yönetme yeteneği zayıflatılacak. Erdoğan eninde sonunda güçle görevden alınacaktır.