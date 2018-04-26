Aday borsasında son isim

Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen CHP'de bir taraftan da 24 Haziran sonrasına yönelik parti içi iktidar mücadelesi yaşanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu iki kez kendisine rakip olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olma isteğine kesin bir dille 'hayır' yanıtı verdi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin adaylığını veto etmesi "Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası genel başkanlık için kendisine yeniden rakip olmasını istemiyor" şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu CHP'nin önceki gün basına kapalı olarak toplanan Meclis grubunda kendisine " Eğer siz aday olmayacaksınız ben çıkayım. Bu işin altından kalkarım. Recep Tayyip Erdoğan'ın insicamını ben bozarım" diyen İnce'ye "Adayımız ekonomiden anlayan, sakin biri olacak" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun fizik öğretmeni İnce'nin adaylık düşlerini suya düşüren bu açıklaması "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ekonomist kökenli İlhan Kesici olacak" şeklinde yorumlandı. Bazı partililer ise CHP liderinin Kemal Derviş'i işaret ettiği görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçimleri öncesinde görüştüğü Derviş'e "Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı" görevini teklif etmiş, Derviş de bu teklifi kabul etmişti.

42 İTİRAZ

CHP'nin kapalı grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında oybirliğiyle tam yetki verildi. 3 saat 40 dakika süren toplantıda tam 42 milletvekili söz aldı. Vekillerin büyük bölümü CHP'nin adayının parti içinden bir isim olması yönünde görüş bildirdi. Partinin sol kanadından İlhan Cihaner, CHP'nin merkez sağdan bir isimle seçime girmesinin parti tabanda yeni bir "Ekmeleddin İhsanoğlu" krizi yaratabileceği uyarısında bulundu. Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda kendisinin bu göreve talip olduğunu açıkladı. CHP'nin muhakkak kendi adayıyla seçime girmesi gerektiğini belirten İnce "Ben göreve hazırım. Bu işin altından layıkıyla kalkarım. Meydanlarda Tayyip Erdoğan'ın insicamını ben bozarım" diye konuştu. İnce'ye doğrudan bir yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu ise "Ekonomiden anlayan, bu alanda başarılı çalışmalara imza atmış bir isme ihtiyacımız var" diyerek tartışmayı noktaladı. Bu gelişme sonrası Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'yi göstereceği yorumları yapılırken bazı partililer ise " Kemal Derviş'i işaret etti" değerlendirmesinde bulundu.