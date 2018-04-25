Kemal Bey şimdi kime danışıyor?

CHP lideri Kılıçdaroğlu hiçbir şeyden çekmedi danışmanlarından çektiği kadar…

Sayısı tam olarak bilinmeyen baş danışmanlarından Fatih Gürsul, FETÖ'den tutuklandı.

Kırmızı kategoride Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Gürsul, 10 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldı.

İlginçtir, Kılıçdaroğlu'nun bir diğer başdanışmanı Alper Keten'in telefonunda da Bylock çıktı.

Keten aynı zamanda CHP'nin en üst düzey karar organı olan Parti Meclisi üyesiydi.

1 Eylül 2016 tarihli KHK'da FETÖ bağlantısı sebebiyle kamudaki görevinden ihraç edilmişti.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu onu Parti Meclisi'ndeki görevinde tuttu.

Keten, 4 Şubat 2018 tarihine kadar CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı olarak kaldı.

Oysa KHK ile ihraç edilen isimlerin her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim, denetim kurulu ve tasfiye kurulu üyeliği gibi görevlerinin sone ermesi gerekiyordu.

Bu gerçeği bile bile Alper Keten'i görevlerinden azletmedi Kılıçdaroğlu…

Sonradan ortaya çıktı ki, Keten aslında CHP liderine danışmanlık falan yapmıyordu.

FETÖ'nün partiye sızmasını sağlayacak bir takım faaliyetler yürütüyordu.

Bu gerçek ortaya çıkınca diğer FETÖ'cüler gibi o da soluğu yurt dışında aldı

Yazının başında boşuna "Kılıçdaroğlu hiçbir şeyden çekmedi danışmanlardan çektiği kadar" demedik…

Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan Prof.Dr.İştar Gözaydın ve Murat Aksoy da FETÖ'den tutuklandı!

Bitmedi…

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yazan ekibin başındaki Rasim Bölücek'in adı da bir dönem FETÖ ile anıldı.

Bölücek bu söylentiler çıkar çıkmaz tuhaf bir şekilde ortadan kayboldu.

Koskoca CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu elbette ki danışmansız kalamazdı.

Bu sefer kendisine milletvekilleri içinden danışmanlar seçmeye başladı.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nu kendisine baş danışman olarak seçti.

Hizmetlerinden çok memnun kalmamış olmalı ki, bu üç ismi geçtiğimiz hafta sonunda Meral Akşener'in İP'ine yolladı!

Evet, CHP'den İP'e yollanan 15 vekilden üçü Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı olarak görev yapıyordu.

Bu gelişme sonrası CHP'liler şu soruya cevap aramaya başladı…

"Bizim genel başkan acaba artık kime akıl danışıyor?"

Öyle ya, FETÖ'cü baş danışmanlardan kimi hapiste, kimi yurt dışına kaçtı…

FETÖ'cü olmayan üç baş danışman İP'e yollandı.

Geriye kim ya da kimler kaldı bilinmiyor…

Üslubunu sistemli bir şekilde her geçen gün biraz daha sertleştiren, 95 yıllık CHP'yi henüz 6 aylık İP'in peşine takan Kılıçdaroğlu'na bu akılları kimin verdiği tam bir muamma.

Kılıçdaroğlu'nun Türk siyasi hayatına 'post-modern Güneş Motel vakası' olarak geçen siyasi hüllesinde İP'e geçenler sadece baş danışmanları ve 15 milletvekili değil.

CHP'nin elindeki en büyük güç olan 'ana muhalefet' kimliği de İP'e hediye edilmiş gibi görünüyor.

Meseleye böyle bakınca Kılıçdaroğlu'na bu akılları kimin verdiği sanırım daha iyi anlaşılıyor.