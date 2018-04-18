O adalar hala Osmanlı toprağı

Ege'de statüsü belirsiz adacık ve kayalıklara bayrak dikerek sahiplenen Yunanistan'ı, ABD ve İngiltere tarafından 2.Dünya Savaşı sonrası hazırlanan resmi haritalar bile yalanlıyor. Yunanistan'ın kendi toprağı ilan ettiği Didim açıklarındaki Eşek ve Bulamaç adaları ile Doğu Ege'deki 152 adacık ve kayalık uluslararası anlaşmalara göre hala "Statüsü belirlenmemiş Osmanlı adası" olarak kabul ediliyor. Yunanistan'ın Lozan ve Paris Barış antlaşmalarına aykırı olarak 2004 yılında yerleşime açtığı iki ada, bu anlaşmaların tarafı olan ABD ve İngiltere'nin askeri haritalarında kırmızı çizgiyle Yunan adalarından ayrılıyor ve Türkçe isimleriyle gösteriliyor. Bu belgelere ve 1998 tarihli Eritre-Yemen Uluslararası Sürekli Hakem Mahkemesi esaslarına göre, Eşek ve Bulamaç adaları halen 'ismen belirtilerek herhangi bir anlaşmayla hiçbir ülkeye devredilmemiş Osmanlı adası' hüviyetini koruyor. Amerikan ve İngiliz haritalarında Didim açıklarındaki Eşek ve Bulamaç adaları ile 152 adacık ve kayalık Yunanistan topraklarının dışında gösteriliyor. Ege Denizi'nde bu adalar dışında Girit'in güneyindeki Gavdos adası da dahil 152 adacık ve kayalık henüz anlaşma sağlanmamış olduğundan "egemenliği belirsiz" statüde kabul ediliyor.





KANUNİ ALDI

Büyük bir bölümü 1549 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türk egemenliğine geçen Doğu Ege'deki adacık ve kayalıkların aidiyeti ve silahsızlandırılmış statülerine ilişkin temel belgeler 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmaları olarak kabul ediliyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 15. maddesine göre Didim açıklarındaki Eşek ve Bulamaç adaları Türk toprağı olarak kabul ediliyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Paris Barış Antlaşması'na taraf olan ABD'nin 1951 ve 1957 tarihli haritalarında Türkiye kıyılarına 9 mil uzaklıktaki Eşek Adası ile 5.9 mil uzaklıktaki Bulamaç Adası Türk toprağı olarak gösteriliyor.

PROF. DR. YAVUZ: STATÜLERİ BELİRSİZ OSMANLI ADALARI

Ege'de Türkiye ile Yunanistan'ı bir kez daha karşı karşıya getiren krizi TAKVİM'e değerlendiren Prof.Dr. Celalattin Yavuz, Doğu Ege'deki adacık ve kayalıkların şu anda ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye ait olmadığını söyledi. Adaların ismen belirtilerek herhangi bir anlaşmayla hiçbir ülkeye devredilmemiş Osmanlı adası hüviyetini koruduğunu kaydeden Yavuz, Ege'de bu durumda olan 152 kayacık ve adacık bulunduğu bilgisini verdi. Yavuz, "İki ada iddia edildiği gibi Yunan adaları değildir. Yani adaların hangi ülke ya da vatandaşlar tarafından kullanılmış olduğuna, bu yoksa coğrafi yakınlığa bakılır" dedi.