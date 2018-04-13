HDP destekli ittifak tamam

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur ittifakına' alternatif ittifak arayışındaki CHP-İP-Saadet ve HDP arasında uzlaşma sağlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün bir araya geldiği İP Genel Başkanı Meral Akşener ile 2019'daki yerel ve genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçiminde izlenecek strateji konusunda anlaştı. TAKVİM'in edindiği kulis bilgilerine göre 4'lü ittifak 2019'da 3 aşamalı bir seçim stratejisi uygulayacak.

Buna göre ittifakın ana omurgasını CHP ve İP oluşturacak. HDP ve Saadet ise yardımcı unsurlar olarak görev yapacak. CHP-HDP ile İP ise Saadet Partisi ile ittifak yaparak seçime girecek. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in planına göre HDP ile ittifak yaptığı için batı illerinde CHP'den kopacak oylar İP'e gidecek. CHP batıda kaybettiği oyları doğuda HDP'den gelecek oylarla dengeleyecek.

4'lü ittifakın en önemli amacı Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakmak. CHP lideri Kılıçdaroğlu kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olmayacak. CHP seçimin ilk turunda kendi adayını destekleyecek. 4'lü ittifak seçimi ikinci tura bırakmayı başarırsa Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ortak aday olarak Meral Akşener'i çıkaracak. Seçimi kazanmaları durumunda ise Akşener başkan, Kılıçdaroğlu yardımcısı olacak.

YERELDE İTTİFAK

4'lü ittifak 2019'daki yerel seçimlerde büyükşehir adaylarını da ortak akıl ile belirleyecek. Ankara'da İP'nin adayı 2014'te CHP'den yarışa giren Mansur Yavaş olacak. CHP ise iddiasız bir aday çıkararak Ankara'yı İP adayının almasına yardımcı olacak. İstanbul ve İzmir ise CHP adayına bırakılacak. Bu illerde İP ve HDP, CHP adayını destekleyecek. Diğer büyükşehirlerde de aynı taktik uygulanacak.