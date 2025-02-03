Görkem Ağgündüz

Fenerbahçe çok uzun süre sonra Galatasaray'dan önce çıktı lig maçına. Bunun takımın mentalini ve performansını nasıl etkileyeceğini düşünürken Ali Sowe'un golü geldi. Bu sefer de Fenerbahçe'nin gole nasıl tepki vereceğini düşünürken kısa sürede fark 2'ye çıktı.

İlk yarıda Fenerbahçe'de göze batan sorun yine Amrabat'tı. 4'lü savunmada çoğu maçta takımın en iyisi olan Amrabat, 3'lü sistemde fazlalık oluyor. Bana göre 3'lü oynanacaksa eğer Fred'in yanında Amrabat yerine İsmail ya da Szymanski olmalı.

Mourinho'nun 3'lü savunmayı Skriniar, Diego Carlos ve Levent Mercan'dan oluşturması da hataydı. Sezonun geri kalan kısmında savunma hattını bu 3'lünün oluşturmasını bekliyorum ama henüz ilk maçtan bu isimleri birlikte oynatmak büyük riskti ve pahalıya patlıyordu.

Rakibin 10 kişi kalması ve penaltı golünün ardından ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe'nin maçı çevirmesi beklenen bir şeydi. Tam 4 kez direğe takılan Fenerbahçe, işleri kendi açısından zorlasa da 3 puana ulaşmayı başardı.

Yeni transferlerin performansına gelecek olursak, Skriniar savunmada biraz ağır gözüktü ama ilk maçında geriden takımı yönetmesi, oyun kurması ve topla çıkışları dikkat çekti. Savunmanın patronu olacağı çok belli ama kesinlikte sağ stoperde değil merkezde oynamalı. Oyuna sonradan giren Talisca da belki Skriniar kadar ağırdı sahada. Ama direkten dönen şutunda olduğu gibi hiç beklenmeyen anlarda gol pozisyonu yaratabiliyor.