Görkem Ağgündüz

Hatayspor karşısında alınan sürpriz kaybın ardından Avrupa'da yokları oynayan Dinamo Kiev'i ağırlayan Galatasaray, bu maçta da büyük şok yaşamıştı. Konyaspor maçı öncesi ise statta bayram havası vardı. Taraftarlar Muslera'ya iade-i itibar yaparken, enseyi karartmaya gerek olmadığının farkına varılmıştı.

Ancak Konyaspor karşısında oyun, beklenen iştahla başlamadı. Gabriel Sara'nın yokluğunda yine üretmekte zorlanan Galatasaray, şuta dönüşmese de zaman zaman kalesinde tehlikeler de atlattı. İlk 20 dakika böyle geçilirken sahneye Osimhen çıktı. Nijeryalı yıldız, dünya üzerinde çok az sayıda forvetin kazanabileceği bir penaltı alarak takımını öne geçirdi. Kaçırdığı goller nedeniyle sıkça eleştirilmeye başlanan Osimhen, neden X-Factor olduğunu da bu pozisyonda gösterdi.

Golden yalnızca 10 dakika sonra ise Yunus Akgün belki de maçı Konyaspor'a hediye edecek bir hareket yaptı. İkili mücadele esnasında kolunu 'bana göre vurma maksatlı' Adil Demirbağ'a sallayarak rakibinin çenesine isabet ettirdi. Bu pozisyon sarı kartla geçiştirilirken henüz 30. dakikada takımını 10 kişi bırakabilirdi.

Galatasaray'da bir diğer kırmızı kart arayan isim ise yeni transfer Ahmed Kutucu'ydu. Oyuna girdiği son 20 dakikada kaptırdığı toplarla dikkat çeken Ahmed, top kapma konusunda da biraz sertti ve ikinci sarı kartı Halil Umut Meler tarafından adeta görmezden gelindi.

Galatasaray'ın iptal edilen golünde ise Okan Buruk ne kadar yanlış karar olduğunu vurgulasa da karar doğruydu. Ofsayt pozisyonunda bulunan Abdülkerim topla oynamasa da rakip oyuncuyu bozarak pozisyona etki etti.

Sonuç olarak Galatasaray, kötü oyuna rağmen 3 puan alarak kara bulutları bir nebze de olsa dağıttı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı zorlu maç öncesi rakibini de baskı altına aldı.