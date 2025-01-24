Görkem Ağgündüz

Özellikle savunmada birçok eksiği bulunan Fenerbahçe, Lyon karşısında tabii ki favori değildi. İlk 11 açıklandığında da sol tarafta derme çatma bir defans kurgusuyla oyuna başlanacağı görüldü. Sol kanat bek olarak 10 numara Szymanski tercih edilirken, sol stoperde 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek forma giydi.

Ancak futbol böyle hikayeleri sever. Yusuf yaptığı savunmanın yanı sıra bir orta saha gibi kullandığı sol ayağıyla oyunu sürekli terse açtı ve Fenerbahçe ataklarını şekillendiren isim oldu. Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi iki yıldız stoper takviyesi yapan Fenerbahçe'de, 3'lü tandemin sol bölgesi Yusuf'a emanet edilebilir. Daha önce birçok yıldızı parlatmasıyla meşhur olan Jose Mourinho'ya yaptığı açıklamalarla cevheri gördüğünü belli etti.

Dün Fenerbahçe'nin kazanımlarından birisi de Szymanski oldu. Özellikle 10 numara bölgesinde yapamadığı skor katkısıyla eleştirilerin odağında olan Szymanski, sol kanat bek olarak neredeyse hatasız bir performans sergiledi. Hakem ve VAR'ın atladığı bir pozisyon olmasa, Kumbedi'yi de kırmızı kartla oyundan attıracaktı.

Maça ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci ve sonradan oyuna giren Saint-Maximin ile Cengiz Ünder ise hayal kırıklığıydı. Bu sezon kendisinden bekleneni veremeyen İrfan yine vasat günündeydi. Ülkesinin takımına karşı ekstra performans göstermek isteyen Maximin, her seferinde topu ayağında o kadar uzun tuttu ki tüm ataklarda rakip savunmanın yerleşmesini sağladı. Cengiz Ünder ise adeta futbolu bırakmış gibiydi. Sürekli top kaybı yapan Cengiz, maçın son saniyelerinde topu öyle bir yere uzaklaştırdı ki hakemin son düdüğü yardımına koştu. Torino iddiaları gerçekse eğer, bana göre miktarına bakılmaksızın elden çıkarılmalı.