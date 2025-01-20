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10'un aklı şart!

Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

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Eklenme Tarihi 20 Ocak 2025

Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor maçına şampiyonluk iştahıyla başlaması bekleniyordu. Ancak ilk 11 açıklandığında, Galatasaray'ın Hatayspor karşısında düştüğü 'rehavet' sıkıntısına Fenerbahçe'nin de düşüp düşmeyeceği soru işaretleri oluşturdu.

Aynı hafta içinde Lyon ve Göztepe ile iki zorlu maça çıkacak olan Fenerbahçe'nin ligin son sırasına demirleyen Adana karşısında rotasyona gitmesi beklenen bir şeydi. Ancak maça tek stoper ve 6 numarasız başlanıp bazı isimlerin de alışık olmadığı mevkilerde olması, maçı antrenman havasına soktu.

Hem Adana Demirspor'un hem de Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunu Jose Mourinho'yu ciddiyete davet etti. İlk yarıda İrfan Can ve En-Nesyri ile net fırsatlar harcansa da Adana Demirspor'un devreyi önde kapatması sürpriz olmayacaktı.

Maçın kırılma anı ise kırmızı kart değil 66'da Tadic'in oyuna girmesiydi. Fenerbahçe'nin 10 numarası sahaya adım atar atmaz iki dakika içerisinde En-Nesyri'ye 2 gol attırarak maçı çözdü. Geldiği günden bu yana tek bir maç dahi kaçırmayan ve bu sezon 'Alexvari' performans gösteren Tadic, Athletic Bilbao maçında kendisini hadsizce ıslıklayan taraftarları utandırmaya devam etti. Ve bir kez daha anlaşıldı ki Tadic'siz Fenerbahçe, Fenerbahçe değil!

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