Görkem Ağgündüz

Manchester United karşısında oynattığı futbolla Fenerbahçe taraftarının güvenini yeniden kazanan Jose Mourinho, Bodrumspor karşısına biraz da oyuncularını dinlendirmek için farklı bir 11'le çıktı. Fenerbahçe, oynayan oyuncularını da yormadan Trabzonspor maçı öncesi sahadan rahat bir şekilde galip ayrılmayı bildi.

Son haftalardaki formsuzluğuyla Mourinho hariç herkesin eleştirdiği Szymanski kulübedeydi. Forvet arkalı sistem yerine maça Göztepe karşısında olduğu gibi çift forvetle başlayan Fenerbahçe, hem hücuma geçişlerde sıkıntı yaşamadı hem de bol pozisyona girdi. Nitekim yine Göztepe deplasmanında olduğu gibi Dzeko ve En Neysri ile goller bulundu.

Manchester United maçında oynadığı futbolla ilk kez övgü alan En Nesyri, Bodrumspor karşısında da etkiliydi. Kalecinin yaptığı hatayı affetmeyen En Neysri, maçın Fenerbahçe adına kolay geçmesini sağladı. Yine hem lig hem Avrupa'da Fenerbahçe'nin hücumsal anlamda en etkili olan ismi Maximin, farkın açılması için elinden gelen her şeyi yaptı ancak son vuruşlardaki beceriksizlik bunu önledi.

F.Bahçe'de maçın adamı ise kesinlikle Amrabat'tı. Fred'in yokluğunda şu ana dek her maçta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, hem Brezilyalıyı hem Szymanski'yi aramadı. Savunmada olduğu kadar hücumda da kendisini gösteren Amrabat, Dzeko'nun attığı golde yaptığı harika asistle skor katkısı yapmayı da başardı. Mourinho'nun da bu maçın ardından 'defansif 10 numara' Szymanski tercihini yeniden düşünmesi gerek...

Bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulmakta zorlanan Osayi Samuel de kısa sürede farkını hissettirdi. Manchester maçında oyunda kaldığı dakika boyunca İngilizlerin sol kanadını sıkıntıya sokan Osayi, Bodrumspor maçında da yaptığı bindirmelerle sürekli rakip savunmayı bocalattı. Ancak hem Manchester hem de bu maçta yaptığı 'forvet bencilliği' takım arkadaşlarının da tepkisini çekti.