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GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tarihi 31 Ağustos 2024

Takımın her şeyi!

Rize karşısında kazanan 11'i Alanyaspor karşısında bozmayan Mourinho, Kadıköy'de taraftarın arzu ettiği başlangıcı da yaptırdı takımına. Ancak bulunan pozisyonlar kolay harcanınca takımın enerjisi düştü. Devre golsüz bitecek derken, ilk yarının iki durgun ismi Dzeko ve Tadic'in işbirliğiyle gol geldi. İkinci yarıda ise yine oyunun kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe bol pozisyon harcadı, 3-0'la yetindi.

Mourinho'nun 0-0'ı Dzeko'yla oynamak istediğini biliyoruz. 40 yaşına merdiven dayayan yıldız kaçırdığı gollerle eleştirilse de bana göre takımın her şeyi. Rakip savunmayı yıpratan, orta sahaya kadar gelip bağlantı olan ve böyle olunca savunmanın dengesini de bozan Dzeko, bunların yanında gol ve asist de yapıyor. Süper Lig'de çıktığı her maç gol atan Dzeko'nun, En Nesyri'nin bu performansıyla yedeğe çekilmesinin de hiçbir olanağı yok.

Sezona çok iyi başlangıç yapan Livakovic, bu maçla beraber büyük takım kalecisi olduğunu da gösterdi. Yüzde yüzlük pozisyonu kurtarmasının ardından Tadic'e asist yapması, performansına ödül oldu. Fenerbahçe savunmasının bir diğer iyi ismi de Çağlar'dı. Serdar Dursun'un iki net şutuna siper olan Çağlar, geriden çıkışlarda da kusursuzdu.

Fenerbahçe'de Alanya maçı için eleştirilebilecek tek isim Maximin'di. Fransız yıldız iyi bir driblingci olsa da kafasını kaldırmadığı sürece takımına faydadan çok zarar verebiliyor. Hal böyle olunca İrfan Can ile başlanıp Maximin'in sonradan oyuna girdiği bir denklem daha doğru görünüyor.

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