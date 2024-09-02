Görkem Ağgündüz

Bu sezon özellikle iç sahada oynadığı oyunla futbolseverleri tatmin eden Beşiktaş, nispeten kendisine ters gelebilecek olan Sivasspor ile karşılaştı. Maç da beklediğim üzere zor geçerken, siyah beyazlılar Immobile ve bana göre o da yeni bir transfer olan Gedson'la sonuca gitti.

Maçın Beşiktaş için zor geçme sebeplerine geçelim. Süper Kupa, lig ve Avrupa maçları gösterdi ki; Beşiktaş'ın her şeyi Rafa Silva. Top rakip yarı sahada Portekizlinin ayağına her geldiğinde tehlikeyle sonuçlanıyor. Bülent Uygun da haliyle bunu görmüş ve ona göre bir taktik planla çıkmış maça. Sivasspor, oyunda kaldığı süre boyunca Rafa Silva'yı topla buluşturmamaya özen gösterdi. Rafa'nın topu ayağına aldığında ise Immobile ile pas bağlantıları kesildi. Böyle olunca kanatlara açılmak zorunda olan Beşiktaş, Muçi ve Rashica'nın yetersiz performansları nedeniyle hücumda etkili olamadı. Böylece Immobile de sönük kaldı.

Sivasspor maçı, van Bronckhorst'un bir B planına ihtiyaç duyuacağının da göstergesi. Sol kanatta Semih'e son maçlarda 11 şansı vermemeye başlayan Gio'nun, Semih yerine kanatlarda oynattığı isimlerden istediği katkıyı alabilmesi ise imkansıza yakın. Bu plan ancak transferle çözülebilir ve Joao Mario ismi Beşiktaş için doğru bir adım.

Geçtiğimiz sezon çokça eleştirilen Gedson da bu yılın flaş isimlerinden biri olacak. Sezon başından bu yana daha çok ceza sahasında gördüğümüz Gedson, Lugano maçlarının ardından Sivasspor'a da golünü attı. Bunda van Bronckhorst'un taktiğinin de payı var elbet ama rakip savunma Rafa Silva ile uğraşırken Gedson'un boşta kalması da onun için bir şans.

Transferde bek bölgelerini de güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Masuaku, bu maçla birlikte kafa karıştırmış olabilir. Penaltı pozisyonunda kilidi açan isim olan Masuaku, gösterdiği performansla da alkışı hak etti. Svensson'un yerine bir isim kesin olarak gerekli ancak mali şartlar oluşmuyorsa Masuaku'nun sol bekte sırıtacağını düşünmüyorum.