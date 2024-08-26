Görkem Ağgündüz

Jose Moruinho'nun geldiği günden bu yana ilk defa sahaya süreceği 11 kafalarda netti. Osayi'nin sakatlığı olmasa belki sadece sağ bek konusu soru işareti oluşturabilirdi. Fred'in dönüşüyle beraber Fenerbahçe, Maximin-İrfan Can Kahveci değişikliği hariç geçtiğimiz sezonki takımla başladı maça. Bu da maç boyunca takım uyumunu beraberinde getirdi.

Çarkın en önemli dişlisi olan Fred, oynadığı kadar oynatan da bir isim. Brezilyalının dönüşüyle; İsmail'in, Szymanski'nin, Tadic'in, ve hatta Dzeko'nun performansı artıyor. 3 gol attığı için tabii ki maçın oyuncusu Fred'di ancak hiç gol atamasa dahi yine maçın en iyisiydi. Geçtiğimiz sezon gol yollarında uzaktan şutlar dışında eksik kalan Fred, biraz da taktiksel olarak ceza sahasına çok girmiyordu. Rizespor karşısında bir tane uzaktan atan Fred, 2. golünü araya koşuyla, 3. golünü ise şut takibiyle attı. Ayrıca ceza sahası içinde bir de penaltı pozisyonu es geçildi. Jose Mourinho'nun 'özledim' dediği Fred'i kuşkusuz futbolseverler olarak biz de özlemişiz...

Fenerbahçe'de Fred'in dönüşüyle en dikkat çeken noktalardan birisi de 2. topların kazanılma hızı oldu. Hem kaybedilen hem de Rizespor savunmasından dönen topları İsmail-Fred-Szymanski üçlüsü saniyeler içerisinde Fenerbahçe'ye kazandırdı ve 2. 3. hücum şansları yaratıldı. İsmail de Fred ile birlikte sahanın en iyilerinden biriydi.

5-0 sona eren maçın ardından bile hakem Turgut Doman gündem olmayı başardı. Özellikle ilk yarıda neredeyse verdiği tüm kararlar hatalı olan Doman, Fenerbahçe'nin iki penaltısını da VAR ile beraber es geçti. Tabii burda hata kimde bilemiyoruz. TFF VAR'a gidilmeyen pozisyonlarda da hakemle VAR arasındaki konuşmaları yayımlarsa, ak-kara belli olacak.