Görkem Ağgündüz

Beşiktaş maçıyla birlikte zorlu fikstüre adım atan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta Bayern'e kaybederken ligde puan kaybı yaşamamıştı. Ancak Bayern yenilgilerine rağmen oyununu övdüğümüz Galatasaray ligdeki Beşiktaş, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında ise oyun olarak izleyenleri tatmin etmemişti.

Bayern maçının ardından direkt olarak Hatayspor maçının oynanacağı Mersin'e giden Galatasaray, bu maça fazla hazırlanma şansı bulamamıştı. Yenilgiden sonra konuşmak tabii ki çok kolay ancak bana göre Okan Buruk'un orta saha tercihi yanlıştı. Hatayspor'un geçiş hücumunu iyi yaptığı bilinirken orta sahada Oliveira tercihi savunma anlamında Galatasaray'ı eksiltti. Burada Torreira'nın yanında yine Kaan Ayhan tercih edilebilirdi.

Sol bek bölgesi ise bu sezon Galatasaray'ın kanayan yarası olmaya devam ediyor. Angelino ve Kazımcan'ın dönüşümlü denendiği bölge bir türlü dikiş tutmadı. Kazımcan da belki de kariyerinin en kötü maçını çıkardı. Rivas ve Dele-Bashiru her pozisyonda Kazımcan'ı geçmeyi başardı. Burada da erken bir hamleyle Kaan Ayhan stopere alınıp Abdülkerim sol beke çekilebilirdi. Okan Hoca bu değişikliği 66'da yaptı ancak skor çoktan Hatayspor lehine geçmişti.

Okan Hoca'nın Icardi de ısrar etmemesi gerektiğini bu maçta da çok net görmüş olduk. Sakatlandığı Beşiktaş maçının ardından iğneyle çıktığı 5 maçta yalnızca bir penaltı golü atabilen Icardi, oyun anlamında da takımını bir kişi eksik bırakıyor. Sakat olmadığı halinde yaptığı ön alan presi ve orta sahaya kadar gelip oyun kurmasıyla rakip savunmanın dengesini bozan Icardi, bu 5 maçta en iyi yaptığı şey olan kafa vuruşlarını bile yere sağlam basamadığı için etkili yapamadı.

Maçın başından sonuna kadar oyun anlamında üstün olan Hatayspor'u da tebrik edelim. Ömer Faruk Beyaz vitrin maçında oldukça iyi bir performans sergilerken Dele-Bashiru da gösterdiği performansla devlere göz kırptı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray da, eksik Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi büyük bir fırsat tepmiş oldu.