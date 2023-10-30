SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Görkem Ağgündüz Yine başardılar!
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

30 Ekim 2023, Pazartesi

Yine başardılar!

Pendikspor maçı Fenerbahçe için kağıt üzerinde kolay gözükse de oynanacak stadın antrenman sahası kıvamında olması ve Djiku'nun yokluğu taraftarlara 'acaba mı?' dedirtmişti. Djiku, sezon başından bu yana gösterdiği savunma performansının yanı sıra geriden oyun kurulumu anlamında Fenerbahçe için vazgeçilmez bir isimdi.

Onun yokluğunda oyun kurma işi Fred'e düşecek gibi görünüyordu ancak Brezilyalı yıldız da henüz 8. dakikada sakatlanınca kafalarda oluşan sorular daha da arttı. Fred'in yerine oyuna dahil olan Zajc ise kendisinden bekleneni tam olarak yerine getirdi ve Fenerbahçe için geriden oyun kurulumunu hatasız yaptı.

İlk yarıda sürekli olarak geride bekleyen ve boş alan bırakmamaya çalışan rakibine karşı Fenerbahçe, harika bir pas oyunuyla gol perdesini açmayı başardı. Sonrasında şansının da yardımıyla farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, 2. yarı kendisinden beklenen futbolu da ortaya koymayı başardı.

İkinci yarı atılan 3 gol de hazırlanış bakımından ders niteliğindeydi. Sonuç 5-0 olsa da Fenerbahçe çok daha fazlasını atabilirdi. Bu maç sarı lacivertliler için Fred'siz ve Djiku'suz bir test niteliğinde oldu ve Fenerbahçe bu testi başarıyla geçti. Ancak Trabzonspor maçı öncesi 4 stoperin birden sakat durumda olması hafta boyunca İsmail Kartal'ı düşündürecek ve belki de farklı planlara itecektir.

90 dakika hakemin konuşulmadığı bir maçta hakemlerimiz ne yaptı ne etti uzatma dakikalarında kendilerinden konuşturmayı başardı. Abdülkadir Bitigen'in tam da önünde olan pozisyonda Ferdi'ye yapılan faulde penaltıya gitmemesi ve VAR'dan uyarı gelmemesi hatayla açıklanamayacak düzeydeydi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kötü oyun 3 puan! 29 Ekim 2023, Pazar Gol atanlar sınıfta kaldı! 26 Ekim 2023, Perşembe Taraftarın aklında tek soru var! 23 Ekim 2023, Pazartesi Bu lige fazla! 07 Ekim 2023, Cumartesi
Borsaya koştuk! BIST 100 endeksinin yüzde 2.61 arttığı 1 haftada 499 bin 581 kişi arttı
Borsaya koştuk
Sinem Kobal evlatlarıyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı! Milyoner’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızları Leyla ile Lalin’e bakın...
Sinem Kobal evlatlarıyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı! Milyoner’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızları Leyla ile Lalin’e bakın...
Sıla Türkoğlu’ndan milyonluk anlaşma! | Paraya para demeyecek! Anlaştığı ücret fiyatı dudak uçuklattı
Sıla Türkoğlu’ndan milyonluk anlaşma!
İşgalci İsrail hastaneleri hedef alıyor! 55 bin hamile kadın zor durumda
İşgalci İsrail hastaneleri hedef alıyor!
Mutluluktan ağladı! Azeri şarkıcı Günel, Derya Tuna ile birlikte doğum gününü kutladı!
Derya Tuna ile birlikte doğum gününü kutladı
SON DAKİKA