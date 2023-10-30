Görkem Ağgündüz

Pendikspor maçı Fenerbahçe için kağıt üzerinde kolay gözükse de oynanacak stadın antrenman sahası kıvamında olması ve Djiku'nun yokluğu taraftarlara 'acaba mı?' dedirtmişti. Djiku, sezon başından bu yana gösterdiği savunma performansının yanı sıra geriden oyun kurulumu anlamında Fenerbahçe için vazgeçilmez bir isimdi.

Onun yokluğunda oyun kurma işi Fred'e düşecek gibi görünüyordu ancak Brezilyalı yıldız da henüz 8. dakikada sakatlanınca kafalarda oluşan sorular daha da arttı. Fred'in yerine oyuna dahil olan Zajc ise kendisinden bekleneni tam olarak yerine getirdi ve Fenerbahçe için geriden oyun kurulumunu hatasız yaptı.

İlk yarıda sürekli olarak geride bekleyen ve boş alan bırakmamaya çalışan rakibine karşı Fenerbahçe, harika bir pas oyunuyla gol perdesini açmayı başardı. Sonrasında şansının da yardımıyla farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, 2. yarı kendisinden beklenen futbolu da ortaya koymayı başardı.

İkinci yarı atılan 3 gol de hazırlanış bakımından ders niteliğindeydi. Sonuç 5-0 olsa da Fenerbahçe çok daha fazlasını atabilirdi. Bu maç sarı lacivertliler için Fred'siz ve Djiku'suz bir test niteliğinde oldu ve Fenerbahçe bu testi başarıyla geçti. Ancak Trabzonspor maçı öncesi 4 stoperin birden sakat durumda olması hafta boyunca İsmail Kartal'ı düşündürecek ve belki de farklı planlara itecektir.

90 dakika hakemin konuşulmadığı bir maçta hakemlerimiz ne yaptı ne etti uzatma dakikalarında kendilerinden konuşturmayı başardı. Abdülkadir Bitigen'in tam da önünde olan pozisyonda Ferdi'ye yapılan faulde penaltıya gitmemesi ve VAR'dan uyarı gelmemesi hatayla açıklanamayacak düzeydeydi.