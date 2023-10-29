Görkem Ağgündüz

Galatasaray için bu ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe deplasmanlarını ayırırsak, en zorlandığı maç olabilir Rize deplasmanı... Hatta son yıllarda alınan skorları da düşünürsek, Galatasaray için Kadıköy deplasmanından daha zorlu geçtiğini söyleyebiliriz Rize maçlarının.

Okan Hoca, Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Icardi'yi yine sahaya sürse de bu sakatlığın Arjantinlinin performansını etkilediği ortada. Bayern maçında olduğu gibi Icardi'nin bu maça da yansıyan hareketsizliği, Galatasaray'ın hücumlarını olumsuz yönde etkiledi. Şunu gördük ki Icardi iyi değilse, Galatasaray'ın gol atma potansiyeli çok düşüyor.

İlk 45'te Rize daha etkili bir oyun sergilerken, bunda Galatasaray'ın yaptığı top kayıplarının da etkisi vardı. Okan Hoca, belki de hiç yapmadığı şekilde ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Yine de istenen oyun uzun süre sahaya yansıtılamadı.

Genç bir kadro ile ligde iyi işler başaran İlhan Palut'un öğrencileri, her bölgede daha fazla koştu Galatasaray'dan. Mithat Pala'nın 3. bölgedeki yetersizliği ve Minchev'in bencilliği olmasa, Rize golü Galatasaray'dan önce bulabilirdi.

Galatasaray'ın Oliveira ile bulduğu gol ise belki de lig sonuna kadar konuşulacak cinsten oldu. Golün güzelliğinden ötürü değil tabii ki... Abdülkerim'in gol öncesi kaptığı top, akıllara hemen Kim Min Jae'nin Trabzonspor maçında yaptığı hareketi getirdi. Bence o da faul değildi bu da değil. Ama hep bir standarttan bahsediyorsak, o pozisyonda Min Jae'ye kırmızı kart çıkmış ve Fenerbahçe lider gittiği Trabzon'dan koltuğu kaptırıp dönmüştü. O maçtan sonra da Fenerbahçe için bir dibe çöküş yaşanmaya başlamıştı.

Sonuç alarak Galatasaray kötü oyun ve 3 puan ile ayrıldı Rize'den. Ancak yazının başında belirttiğim gibi, Rize deplasmanı için her Galatasaraylı bu skoru ve futbolu kabul edebilirdi. Yeter ki bir sakatlık yaşanmasın...