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Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

26 Ekim 2023, Perşembe

Gol atanlar sınıfta kaldı!

UEFA Konferans Ligi'ne hazırlık maçları muamelesi gösteren Fenerbahçe, Ludogorets karşısına da büyük rotasyonla çıktı. Defans hattında Ferdi-Oosterwolde dışında rotasyon yapmayan İsmail Kartal, orta saha 3'lüsünden ikisini ise değiştirdi.

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısının sırrı İsmail, Fred ve Szymanski üçlüsünde saklı bana göre. Bu 3 ismin birden box to box oynaması ve ön alan presini maç boyunca sürdürmesi hem rakibe oyun kurdurtmuyor hem de takımın çok iyi şekilde geçiş oyunu oynamasını sağlıyordu. Bu maçta ise Fred'in partnerleri Crespo ve Zajc'tı. Eski Crespo olsa belki İsmail'i aratmayacaktı ancak iki isim de enerjisizlikleriyle sınıfta kaldı. Özellikle Zajc, iki gol attığı karşılaşmada bile tribünlerden tepki görmeyi başardı.

Fred'in oyunda olması Fenerbahçe'ye zaman zaman yine geçiş oyunu fırsatları sundu ve Brezilyalı yıldız bu pozisyonların birinde Batshuayi'ye golü attırmayı başardı. Maça oldukça kötü başlayan ve ilk 20 dakika topa dahi dokunamayan Belçikalı, golden sonra da açılamadı. Yabancı sınırını düşürmesi gereken Fenerbahçe'de, Zajc ve Crespo ile de yeni sözleşme imzalandığı düşünülürse Batshuayi'nin ocak ayında gözden çıkarılması sürpriz olmayacak...

Bu sezon çıktığı 18 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe seriyi ne kadar sürdürür bilinmez ancak 18 maç, performans kadar büyük konsantrasyon ve mental güç isteyen bir seri. Bunda kuşkusuz İsmail Kartal kadar Dzeko, Tadic ve Fred gibi lider isimlerin de katkısı var. Bu 3 ismi de aynı anda izlemek, biz futbolseverler için de büyük bir keyif.

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