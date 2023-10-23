Görkem Ağgündüz

Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ilk 8 hafta yenilmeyen tek takım olan Hatayspor, Kadıköy'de maça geçtiğimiz haftalardan farklı olarak 3'lü savunma ile başladı. Her rakibe farklı taktikle çıktığını belirten Volkan Demirel'in bu hamlesi 15 dakikada yenen 2 golle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Hatayspor'un sağ stoperi ile kanat bekinin arasına attığı toplarla rakip savunmayı kolayca aşmayı başardı. Özellikle stoper Djiku, Ferdi Kadıoğlu ve Tadic'e attığı her delici uzun pasta başarı sağladı ve Hatay'ın savunma planlarını altüst etti.

Daha sonra Volkan Hoca 4'lü savunmaya dönüp oyunu bir nebze olsun dengelemeye çalışsa da bu sefer kaleci Erce, Fred'in ön alan baskısıyla tanıştı ve fark daha da açıldı. Maçın ikinci yarısında da karşılıklı gollerle birlikte Fenerbahçe'nin 9'da 9 ile rekor kırmasına şahitlik ettik.

İsmail Kartal için gecenin tek olumsuz yanı yedek oyuncuların performansı olabilir. Sonradan oyuna giren oyunculardan Samet bireysel hatasıyla gol yedirirken Umut Nayir neredeyse hiç topla buluşamadı. Kent-Cengiz ikilisi ise kendilerini göstermek için olacak ki ayaklarında gereksiz fazla top tuttular. Zajc da yine bulduğu dakikalarda taraftara sözleşme uzatma kararını sorgulattı.

Fenerbahçe'de benim izlediğim Alex-Appiah-Aurelio 3'lüsünden sonra performans anlamında en etkili 3'lü olan Szymanski-Fred-İsmail 3'lüsü yine orta sahayı ele geçirdi ve Fenerbahçe'ye rahat bir galibiyet hediye etti. Sezon başında transfer olmayınca hayıflanan Fenerbahçe taraftarının aklında artık tek bir soru var: Ocak ayında 6 numara transferi olmalı mı?