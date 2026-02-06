Ersin Ramoğlu

Selçuk Bayraktar'ın gururlandıran ve güvende hissettiren İHA-SİHA ve KIZILELMA projeleriyle ilgili bir yazı yazmayı istiyordum…

Arkadaşım Mehmet'in hatırlatması üzerine yazıyı öne çektim.

Reis'in iki damadı da hemşerim.

Selçuk Bayraktar Sürmene'den Berat Albayrak İstanbul doğumlu ama aslen Dernekpazarı'ndan.

Savaş stratejisini değiştiren SİHA'ları üreten ve başarıyla kullanarak ülkemizi bir üst lige çıkaran Selçuk Bayraktar'ı ve

Enerjide devrim niteliğinde işler yapan Berat Albayrak'ı da kutluyorum.

Savunma Sanayimiz Selçuk Bayraktar sayesinde çağ atladı.

Enerjide ise Berat Bey sayesinde çok başarılı işler yapıldı.

Özdemir abi oğlu Selçuk başarıya giden yolda epey çile çekti. Ülkemizin ilk yerli SİHA sistemi olan Bayraktar TB2'nin ve Bayraktar Akıncı'yı üretti…

Selçuk Bayraktar PD dergisine verdiği söyleşide Baykar'ın başarısını ve SİHA teknolojisinin yarattığı küresel etkiyi anlattı. Savunma sanayiindeki sorumluluğunun büyük olduğunu belirtti.

Baykar teknolojisinin dünyaya karşı bir ahlaki yükümlülük olduğunu belirtti.

**

SİHA'ların Karabağ'da, Suriye'de, Afrika'da ve Ukrayna'da cephe hatlarında başarısını defalarca kanıtladığını ifade etti.

Velhasıl Reis'in iki damadı da ülke için önemli işler yaptı…

Şerefsizlerin yıpratma faaliyetlerine aldırmadılar.

Berat Albayrak'ın enerji konusunda devrim niteliğindeki kararlarının neticesini yeni yeni görüyoruz…

Sol kafanın Berat Albayrak'a takıntısının sebebi belli…

Aynı şekilde Sulçuk Bayraktar'a zaman zaman aba altından sopa göstermelerinin de sebebi ortada…

Berat Albayrak arama ve sondaj gemilerini o aldı.

Açılan petrol kuyuları ve yurt dışındaki altınlarımızın ülkeye getirilmek de onun işiydi.

Bayraktar'ın Savunma Sanayii için yaptıkları göğsümüzü kabarttı…

Onun sayesinde eskisinden daha güvendeyiz…

Selçuk Bayraktar; "Bebeklerin öldürüldüğü dünyada hiçbirimiz güvende değiliz" diyor…

Çok doğru bir tespit…

Albayrak petrol arama çalışmalarını başlatmasaydı bugün ne Karadeniz'den doğalgaz çıkarabilir ne de Gabar'da petrol bulabilirdik…

Bayraktar dünya savaş konseptini değiştirdi.

Savunma sanayi ürünleri dünya pazarında kapışılır oldu…

Nereden nereye değil mi?

Ama hepsinin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan var…

İktidarda CHP olsaydı bunların hiçbiri olmazdı…

**

BAK ŞU REİS'İN YAPTIĞINA

Barajlar, tüneller, köprüler,metrolar, limanlar,Marmaray,statyumlar,tersaneler, hızlı trenler,

havaalanları, milli silahlar, üniversiteler,nükleer santral,

milli helikopter,adliye sarayları,bölünmüş yollar, Taksim'e cami,

tiyatro sahneleri, şehir hastaneleri, dar gelirliye konut, İHA,

başörtüsüne serbestlik, geri dönüşüm tesisleri, boğazın altına tüp geçit, Sismik Araştırma Gemisi, Kanser Tarama Merkezleri yap ve ambulans sayısını, MR Cihazı ile Tomografi sayısını ve

Diyaliz merkezlerinin sayısını artır,

Orman alanları ile milli park sayısını ve yeşil alan miktarını artır,

binlerce tarihi eserimizi yurda getir, eski yapıları restore et terörle mücadeleni yap daha neler neler yap…

Sonra birileri çıksın "Siz ne yaptınız?" desin…

Gerçekten şaka gibi ya..

**

30 Adet HÜRJET'in İspanya'ya satışından sonra Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağı için satış sözleşmesi imzaladık.

Bu yerli ve milli havacılık tarihinde bir ilktir.

Milyarlarca dolarlık ihracat.

Türkiye artık sadece alan değil, veren ülke.

"Yapamaz" dediler, yaptık ve sattık…

"SİHA sattı yetmez!" diyenler,

"Uçak gövdesi yapıyorlar ama motoru yok!" diyenler oldu…

"Kime satacaksın?" diyenler de…

Bakalım şimdi ne diyecekler?

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil KAAN savaş uçağı, sadece gökyüzünün değil, uluslararası savunma sanayii pazarının da yıldızı oldu.

Bu, sadece bir ihracat değil;

Bir zihniyetin yenilgisi, bir milletin özgüven zaferidir.