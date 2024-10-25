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İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tarihi 25 Ekim 2024

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İlk yarı çok başkaydı

DÜN gece ilk 45 dakika Fenerbahçe oyun anlamında iyi oynadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda oyunu tamamen rakibin yarı sahasına yıktı.
Mourinho'nun öğrencileri birçok pozisyon da üretti ilk yarıda. Ama Fenerbahçe bu iyi oyununda bir türlü golü bulamadı. Özellikle soldan Saint Maximin ve sağdan Osayi Samuel, Manchester United kalesinde birçok tehlikeli pozisyon oluşturdu. İngiliz devi yakaladığı ilk tehlikeli posisyonda golü buldu. İkinci geldiklerinde ise Rashford ile bir önemli pozisyonu da değerlendiremedi. İlk devre bittiğinde Fenerbahçe 21 kez rakip ceza sahasına girmişti.
United'da ise bu rakam 5 olarak göze çarptı. İkinci yarıda bu sefer top Manchester'da idi. Fakat beraberlik golünü Fenerbahçe buldu.
Saint Maximin'in harika ortasını En Nesyri güzel tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi.
Osayi Samuel'in sakatlanıp oyundan çıkmasıyla kontrol rakip takımın eline geçti. United bildiğimiz gücünde değildi. Fenerbahçe ise bu sezon oynadığı en iyi ilk 45 dakika maçlarından birini oynadı.
Bu oyun 90 dakikaya genişlerse beklenen Fenerbahçe ortaya çıkacaktır.
Sonuç olarak Fenerbahçe Avrupa'da 5 puanla namağlup yoluna devam etti.

"Fenerbahçe bu sezon en iyi ilk 45 dakika maçlarından birini oynadı.
Bu oyun 90 dakikaya yayılırsa beklenen takım ortaya çıkar."

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